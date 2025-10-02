Δούκας: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού προχωρά με μεγάλη ταχύτητα – Λύσαμε όλα τα προβλήματα με τον Ερασιτέχνη» (vid)

Στο θέμα του γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό αναφέρθηκε με δηλώσεις του ο Χάρης Δούκας στο ΣΚΑΪ.

Για την πορεία των έργων για την κατασκευή του γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό μίλησε –μεταξύ άλλων- ο Χάρης Δούκας στην εκπομπή «Οι Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ.

«Νομίζω ότι το έργο προχωράει με μεγάλη ταχύτητα .Έχουν ολοκληρωθεί και οι γερανοί, έχουμε λύσει και όλα τα προβλήματα με τον Ερασιτέχνη», σημείωσε ο Χάρης Δούκας, ενημερώνοντας πως αναμένεται πλέον να μπουν οι πάσσαλοι για να ξεκινήσουν η θεμελίωση με τις σχετικές χωματουργικές εργασίες.

«Είμαστε συνέχεια από πάνω, μάλιστα γίνονται πια συναντήσεις στο εργοτάξιο. Είναι μεγάλο έργο, έχει και γύρω υποδομές, όπως απαλλοτριώσεις, δρόμους χωράφια. Πρόκειται για ένα έργο που συνολικά -ιδιωτικά και δημόσια- είναι πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για ένα έργο ανάπλασης, που όμοιό του δεν έχει ξαναδεί η Αθήνα εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες», πρόσθεσε.