Πρόστιμα σε ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Καραπαπά-Τζαβέλλα από τη ΔΕΑΒ!

Το επεισόδιο ανάμεσα στον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και τον διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός κατέληξε με πρόστιμο 5 χιλιάδων ευρώ έκαστος, ενώ από 10 χιλιάδες θα πληρώσουν οι «πράσινοι» για το αιώνιο «ντέρμπι» και η ΑΕΚ για τον αγώνα με την ΑΕΛ στη Λάρισα.

Αναλυτικά, τα όσα ανακοίνωσε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.):

1) Αφού έλαβε υπόψη της τη σχετική υποβλητική αναφορά της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, αναφορικά με φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και έλαβε χώρα εντός της αθλητικής εγκατάστασης του γηπέδου «AEL FC ARENA», μετά τη λήξη του αγώνα που διεξήχθη σε αυτό στις 21/09/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΛ – ΠΑΕ ΑΕΚ, για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SuperLeague, περιόδου 2025-2026 και πιο συγκεκριμένα για βίαιη πρόκληση εκτεταμένων φθορών (πλεξιγκλάς και πλαστικών καθισμάτων) από φιλάθλους της φιλοξενούμενης ΠΑΕ στο ανωτέρω γήπεδο, επέβαλε με την υπ’ αριθμό 24/2025 Απόφασή της, στην ΠΑΕ ΑΕΚ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€). Εφαρμογή άρθρου 9 του ν. 5085/2024.

2) Αφού έλαβε υπόψη της α) τις σχετικές αναφορές της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών –Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης, β) τη σχετική Έκθεση του Παρατηρητή της ΔΕΑΒ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και έλαβε χώρα, εντός του γηπέδου «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ», κατά την διάρκεια του αγώνα, που διεξήχθη σε αυτό στις 21/09/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SuperLeague, περιόδου 2025-2026 και πιο συγκεκριμένα ότι φίλαθλοι της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ i) πριν από την έναρξη του αγώνα έσπασαν τη σιδερένια πόρτα της Θύρας 7 του ανωτέρω γηπέδου και ii) αμέσως μετά τη λήξη του συγκεκριμένου αγώνα και ενόσω οι θεατές δεν είχαν εισέτι αποχωρήσει, προέβησαν στις Θύρες 13 και 14 του γηπέδου με άναμμα φωτιάς σε καύση διαφόρων πανό με κίνδυνο καταστροφής των παρακείμενων πλαστικών καθισμάτων, προκαλώντας την έγκαιρη επέμβαση αρμοδίων υπαλλήλων security, οι οποίοι προέβησαν στην κατάσβεσή της με χρήση πυροσβεστήρων, επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 27/2025 Απόφασή της στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€). Εφαρμογή άρθρου 9 του ν. 5085/2024.

3) Αφού έλαβε υπόψη της α) τις Εκθέσεις των Παρατηρητών της SuperLeague και της ΔΕΑΒ, β) το βιντεοληπτικό υλικό του ηλεκτρονικού Κλειστού Συστήματος Εποπτείας Αθλητικής Εγκατάστασης, του γηπέδου «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ», που της απεστάλη από το Α/Τ Αμπελοκήπων, γ) το βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό από σχετικές ιστοσελίδες του διαδικτύου, αναφορικά με φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και έλαβε χώρα, εντός του γηπέδου «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ», κατά την διάρκεια του αγώνα, που διεξήχθη σε αυτό στις 21/09/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SuperLeague, περιόδου 2025-2026, κατά το οποίο ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Κωνσταντίνος Καραπαπάς, συνεπλάκη βίαια εντός του αγωνιστικού χώρου, λίγο πριν από την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου του ανωτέρω αγώνα, με τον Διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος και β΄ Φροντιστή της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, στο συγκεκριμένο αγώνα, Γεώργιο Τζαβέλλα, επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 25/2025 Απόφασή της, στον εκ των εγκαλουμένων, Κωνσταντίνο Καραπαπά, διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€). Εφαρμογή άρθρου 9 του ν. 5085/2024. Με την ίδια απόφασή της η ΔΕΑΒ απάλλαξε την ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για το συγκεκριμένο φαινόμενο βίας.

4) Αφού έλαβε υπόψη της α) τις Εκθέσεις των Παρατηρητών της SuperLeague και της ΔΕΑΒ, Β) το βιντεοληπτικό υλικό του ηλεκτρονικού Κλειστού Συστήματος Εποπτείας Αθλητικής Εγκατάστασης του γηπέδου «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ» που της απεστάλη από το Α/Τ Αμπελοκήπων, γ) το βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό από σχετικές ιστοσελίδες του διαδικτύου, αναφορικά με φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και έλαβε χώρα, εντός του γηπέδου «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ», κατά την διάρκεια του αγώνα, που διεξήχθη σε αυτό στις 21/09/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SuperLeague, περιόδου 2025-2026, κατά το οποίο ο Διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος και β΄ Φροντιστής της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ στο συγκεκριμένο αγώνα, Γεώργιος Τζαβέλλας, συνεπλάκη βίαια εντός του αγωνιστικού χώρου, λίγο πριν από την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου του ανωτέρω αγώνα με τον Αντιπρόεδρο και Γενικό Διευθυντή της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Κωνσταντίνο Καραπαπά, επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 26/2025 Απόφασή της, στον εκ των εγκαλουμένων, Γεώργιο Τζαβέλλα, διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€). Εφαρμογή άρθρου 9 του ν. 5085/2024. Με την ίδια Απόφασή της η ΔΕΑΒ απάλλαξε την ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ για το συγκεκριμένο φαινόμενο βίας.