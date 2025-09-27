Ο Άρης προερχόταν από 4 σερί νίκες και κόντρα στον Πανσερραϊκό ήθελε να τις κάνει 5, όμως κατά την προσφιλή του συνήθεια «σκόνταψε» στο εύκολο ματς: ισοπαλία στο «Βικελίδης» (1-1) και τεράστια χαμένη ευκαιρία να πάει στο -1 από την κορυφή.

Το σερί του με Μανόλο Χιμένεθ έψαξε να συνεχίσει ο Άρης, στην εντός έδρας αναμέτρηση, απέναντι στον μαχητικό Πανσερραϊκό.

Οι κιτρινόμαυροι μπήκαν κάπως μουδιασμένα στο ματς, με τους φιλοξενούμενους να έχουν τον έλεγχο, χωρίς όμως να απειλούν, με τον Άρη να ψάχνει τρόπους να πατήσει το γκάζι και να βρίσκουν τις πρώτες τους καλές στιγμές μετά το 20λεπτο.

Με Ντούντου, Άλβαρο, Ράτσιτς (δύο φορές) και Μόντσου οι κιτρινόμαυροι απείλησαν, όμως δεν έβρισκαν στόχο. Το τέρμα ήρθε στο φινάλε του ημιχρόνου, με τον Μορουτσάν να σεντράρει από τα δεξιά και τον Μόντσου να σκοράρει με καρφωτή κεφαλιά για το 1-0 στο 44'.

Ο Πανσερραϊκός ευτύχησε να σκοράρει με το καλημέρα του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Ιβάν να ευστοχεί με καρφωτή κεφαλιά στο 50' για το 1-1.

Η συνέχεια που ακολούθησε ήταν ένας μονόλογος για τον Άρη, με τους παίκτες του Χιμένεθ να χάνουν χρόνο και όχι... ευκαιρίες. Με τον Πανσερραϊκό να κλείνει σωστά τους διαδρόμους.

Στις καθυστερήσεις, ένα σουτ έξω από την περιοχή πέρασε εκτός, με τον Τιναλίνι να απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ.

Στο φινάλε οι κιτρινόμαυροι έχασαν μεγάλη ευκαιρία με τον Μορόν, στο 96'+ και δεν μπόρεσαν να πάρουν την νίκη, με το 1-1 να παραμένει και να δίνει από έναν βαθμό στις δύο ομάδες.

Άρης (Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φρίντεκ, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Ράτσιτς, Γαλανόπουλος, Μόντσου, Μορουτσάν, Ντούντου, Μορόν.

Πανσερραϊκός (Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Λιάσος, Ρουμιάντσεβ, Νάνελι, Γκριν, Μπανζάκι, Ίβαν.