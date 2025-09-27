Live: Άρης - Πανσερραϊκός

LIVE LIVE
STOIXIMAN SUPER LEAGUE
«Κλεάνθης Βικελίδης» / Novasports Prime HD
5η αγωνιστική
ΑΡΗΣ
1 1
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
Διαιτητης
- Ευαγγέλου Άγγελος (Αθηνών)
- VAR: Παπαπέτρου Αναστάσιος (Αθηνών)
- AVAR: Γιαννούκας Αναστάσιος (Δωδεκανήσου)
Βοηθοι
- Πετρόπουλος Τρύφωνας (Αρκαδίας)
- Απτόσογλου Ιορδάνης (Αθηνών)
Τεταρτος
- Αντωνίου Ελένη (Αχαΐας)
Σκορερς
- 44' Μόντσου
Κιτρινες καρτες
- 48' Μορόν
- 90+1' Γιαννιώτας
Σκορερς
- 50' Ίβαν
Κιτρινες καρτες
- 14' Ντε Μάρκο
- 25' Νάνελι
- 63' Ρουμιάντσεβ
- 90+1' Λύρατζης