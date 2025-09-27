MENU
STOIXIMAN SUPER LEAGUE
«Κλεάνθης Βικελίδης» / Novasports Prime HD
5η αγωνιστική
Άρης
ΑΡΗΣ
1 1
Πανσερραϊκός
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
Διαιτητης
  • Ευαγγέλου Άγγελος (Αθηνών)
  • VAR: Παπαπέτρου Αναστάσιος (Αθηνών)
  • AVAR: Γιαννούκας Αναστάσιος (Δωδεκανήσου)
Βοηθοι
  • Πετρόπουλος Τρύφωνας (Αρκαδίας)
  • Απτόσογλου Ιορδάνης (Αθηνών)
Τεταρτος
  • Αντωνίου Ελένη (Αχαΐας)
Σκορερς
  • 44' Μόντσου
Κιτρινες καρτες
  • 48' Μορόν
  • 90+1' Γιαννιώτας
Σκορερς
  • 50' Ίβαν
Κιτρινες καρτες
  • 14' Ντε Μάρκο
  • 25' Νάνελι
  • 63' Ρουμιάντσεβ
  • 90+1' Λύρατζης

Live: Άρης - Πανσερραϊκός

