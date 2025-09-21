Απρόοπτο για τη Μακάμπι ενόψει ΠΑΟΚ!

Μπορεί να πήρε ένα σημαντικό τρίποντο ψυχολογίας, αν και με δέκα παίκτες, ωστόσο, δεν έλειψαν και τα απρόοπτα για τη Μακάμπι ενόψει ΠΑΟΚ - Αμφίβολος για την Τούμπα ο 27χρονος φορ των Ισραηλινών, Ίον Νικολαέσκου.

Όπως σημειώνουν τα ρεπορτάζ της Μακάμπι, ο Μολδαβός επιθετικός τραυματίστηκε στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Χάποελ Ιερουσαλήμ (1-2) και είναι αμφίβολος για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Ο Νικολαέσκου υποβλήθηκε σε ακτινογραφία το πρωί για να εκτιμηθεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού του, καθώς ο αστράγαλός του είχε πρηστεί και ένιωθε έντονους πόνους. Μετρώντας μέχρι στιγμής 10 συμμετοχές (395') και 2 γκολ, ο 27χρονος φορ δεν προπονήθηκε σήμερα και η συμμετοχή του στην αποστολή για την Ελλάδα θα κριθεί από τα αποτελέσματα των εξετάσεών του.

Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, παρά τον πόνο, ο Νικολαέσκου συνέχισε να αγωνίζεται και δεν ζήτησε αλλαγή και ως εκ τούτου κινήθηκε σε ρηχά νερά στο γήπεδο. Από την άλλη, ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός, Χέιτορ, που δεν ήταν στην αποστολή χθες λόγω των περιορισμών στους ξένους του πρωταθλήματος, επιστρέφει και ενδέχεται να ξεκινήσει βασικός μαζί με τον Άλι Μοχάμεντ Καμάρα. Επίσης, ο Κρίστιαν Μπλιτς που δεν ξεκίνησε χθες, αναμένεται να έχει ενεργό ρόλο, σύμφωνα πάντα με τα ρεπορτάζ της χώρας...