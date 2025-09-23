Κάραϊτσιτς: «Να δείξουμε βελτίωση και να βρούμε συνέπεια στα πρώτα ματς»

Ο προπονητής του Άρη, Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς μίλησε για το ξεκίνημα της νέας σεζόν, τονίζοντας πως πρέπει να δείξουν βελτίωση και να βρούνε συνέπεια.

Αναλυτικά όσα είπε στη Media Day:

«Είναι μια δύσκολη προετοιμασία για εμάς. Βγάζω όλο και περισσότερα συμπεράσματα για την ομάδα και τι χρειαζόμαστε. Δεν θα εστιασω στο ποιο είναι το επίπεδο που βρισκόμαστε τώρα. Παίξαμε αρκετά φιλικά παιχνίδια για να γνωριστεί η ομάδα. Δεν είχαμε όλη την ομάδα σε κάθε παιχνίδι αλλά είδαμε πράγματα.

Δεν θα εστιασω σε προβλήματα δεν είμαστε ακόμα στο πικ της εμφάνισης μας. Θέλουμε να δείξουμε βελτίωση στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν και να βρούμε συνέπεια. Σε κάποια παιχνίδια η άμυνα ήταν εύθραυστη και αυτό έχει εξήγηση για το γιατί συμβαίνει αυτό. Στα φιλικά είδαμε κάποια θέματα και δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι. Οι βοηθοί κάνουν πολύ καλή δουλειά για να βελτιωθούμε.

Αμυντικά πρέπει να κάνουμε όσα πρέπει και να τα εκτελέσουμε σωστά, όπως κάναμε σε κάποιες στιγμές στο φιλικό με τον Ηρακλή και στο ξεκίνημα του αγώνα με την Μύκονο. Το να παίζεις στον Άρη με τον κόσμο να στηρίζει η άμυνα πρέπει να είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα όπως και η αφοσίωση όλων. Είναι δουλειά μου να διορθώσω τα λάθη».