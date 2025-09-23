Από χούλιγκαν της Θύρας 7, εκτελεστικό όργανο της «νέας» Greek Mafia - Ποιος είναι ο 34χρονος που πυροβόλησαν στο Παγκράτι

Αρχηγός στη θέση του… Αρχηγού και από χούλιγκαν, εκτελεστικό όργανο της "νέας" Greek Mafia. Ο 34χρονος Μ.Π., ο οποίος χθες τα ξημερώματα δέχθηκε δολοφονική επίθεση έξω από το σπίτι του στο Παγκράτι, εποφθαλμιούσε να γίνει αρχηγός της θύρας 7 του Ολυμπιακού όπως γράφει η ιστοσελίδα thetoc.gr.

Ήθελε να πάρει τη θέση του επονομαζόμενου "Κοντού", ο οποίος κατηγορήθηκε ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που ευθύνεται για τον θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη στα επεισόδια που εξελίχθηκαν στις 7 Δεκεμβρίου 2023 στο κλειστό γυμναστήριο "Μελίνα Μερκούρη".

Ο «χούλιγκαν» του… Μπόντι Μπίλντερ

Ο "πρώην" χούλιγκαν, φέρεται σύμφωνα με πληροφοριακά δελτία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, να είχε ενταχθεί στην ομάδα του 42χρονου επονομαζόμενου "Μπόντι Μπιλντερ", ο οποίος είχε κατηγορηθεί και αθωωθεί για τις δολοφονίες του Γιώργου Καραϊβάζ και του Χάρη Κοντογιώργη, του επονομαζόμενου "DIRTY Χάρι". Σημειώνεται πως ο 42χρονος επονομαζόμενος "Μπόντι Μπιλντερ", τον Μάιο του 2025, έγινε στόχος ενός αποτυχημένου συμβολαίου θανάτου στα Λιόσια, με τους δύο επιβάτες μοτοσυκλέτας να πυροβολούν εναντίον του… 47 φορές με πολεμικό καλάσνικοφ και εκείνος να σώζεται από τη θωρακισμένη Μερσεντές.

«‘Ράμπο’, στη θέση του ‘Ράμπο’»

Ο 34χρονος που χθες τα ξημερώματα δέχθηκε τα πυρά αγνώστων, σύμφωνα με αρμόδιους αξιωματικούς, φαίνεται να αναβαθμίστηκε, και από χούλιγκαν εξελισσόταν σε εκτελεστικό όργανο της "νέας τάξης πραγμάτων" στην Greek Mafia. "Επιδιώκει να γίνει ‘Ράμπο’ στη θέση του ‘Ράμπο’. Όπως ο Βασίλης Ρουμπέτης (δολοφονήθηκε τον Ιούνιο 2023) από χούλιγκαν μετατράπηκε σε εκτελεστή της Greek Mafia, αντίστοιχη πορεία φαίνεται να είχε χαράξει και ο 34χρονος στο Παγκράτι" αναφέρουν αξιωματικοί του λεγόμενου "ελληνικού FBI".

«Τμηματάρχης» ναρκωτικών του Μπόντι Μπίλντερ

Ο 42χρονος "Μπόντι Μπίλντερ", ο οποίος ήταν συνεργάτης του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού ως "Θαμνάκια", που δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2025, είχε μεταπηδήσει την ομάδα της ρωσο-γεωργιανής μαφίας του επονομαζόμενου "Έντικ" ή "Φωνή" από το Ντουμπάι, ο οποίος ευθύνεται για τις δολοφονίες αρχηγικών μελών της Greek Mafia.

Ο "Μπόντι Μπίλντερ", σύμφωνα με αρμόδιους αξιωματικούς, φέρεται να προσέγγισε τον 34χρονο χούλιγκαν του Ολυμπιακού, προκειμένου να γίνει ο "μπροστινός" του στην ηγεσία της θύρας 7, για τη δημιουργία ενός "ιδιωτικού στρατού" χούλιγκαν για όλες τις "δουλειές" και παράλληλα ενός μεγάλου "πελατολογίου" διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Γι αυτό το λόγο ο 34χρονος φαίνεται από το 2023 να είχε γίνει "τμηματάρχης" διακίνησης ναρκωτικών, στο σχέδιο επέκτασης του "Μπόντι Μπίλντερ" στον συγκεκριμένο τομέα.

Σε αυτό το πλαίσιο "συνεργασίας", σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν αποδέκτες αρμόδιοι αξιωματικοί, ο 34χρονος μαζί με μέλη της συμμορίας του "Μπόντι Μπίλντερ", με τη χρήση πολεμικών καλάσνικοφ, σχεδίαζαν ή προχώρησαν σε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 40χρονου "Κοντού", αρχηγού της θύρας 7, προκειμένου ο 34χρονος να αναλάβει την ηγεσία των οργανωμένων οπαδών.

Ο 34χρονος, σε ηλικία 16 χρόνων, είχε παρουσία στη φονική συμπλοκή της Παιανίας, που είχε χάσει τη ζωή του ο οπαδός του Παναθηναϊκού, Μιχάλης Φιλόπουλος. Το 2013 είχε συμμετάσχει σε επεισόδια κατά τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος μπάσκετ, στο Κλειστό Γήπεδο του Ελληνικού. Πριν από έξι μήνες φέρεται να είχε εμπλοκή σε επεισόδιο με ξυλοδαρμό ατόμου στην Ομόνοια.

«Έβλεπε στο τμήμα τον αγώνα»

Το 2023, εκδόθηκε σε βάρος του απόφαση παρουσίας και παραμονής του στο Α.Τ. Βύρωνα, κατά τη διάρκεια αγώνων του Ολυμπιακού. Αυτό έκανε και το βράδυ της Κυριακής, παρακολουθώντας τον ποδοσφαιρικό αγώνα ΠΑΟ-Ολυμπιακός, στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής διαμονής του. Αυτή την παραμονή φαίνεται πως γνώριζαν οι επίδοξοι δολοφόνοι του, που περίμεναν τον στόχο τους κοντά στην πολυκατοικία που διαμένει στην οδό Λεάγρου στο Παγκράτι.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι δύο δράστες προσέγγισαν τον 34χρονο, και πυροβόλησαν τρεις φορές εναντίον του, τραυματίζοντάς τον στη μέση και τα πλευρά. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και λίγες ώρες αργότερα έλαβε εξιτήριο. Κατά την προσέγγισή του από τους αστυνομικούς, φαίνεται πως δεν υπάρχει διάθεσή συνεργασίας του, για τον εντοπισμό των δραστών.

Τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής, ανέλαβαν την προανάκριση, αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, που ενδέχεται να έχουν καταγράψει τις κινήσεις των δραστών αλλά και του υποψήφιου στόχου, ενώ παράλληλα αναζητούν σχετικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν τις εξελισσόμενες έρευνες.

Πηγή: thetoc.gr