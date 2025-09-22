Μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ συνελήφθη και περνάει αυτόφωρο για άρνηση σε αλκοτέστ!

Ο καλαθοσφαιριστής της ΑΕΚ, οδηγήθηκε στα κρατητήρια, καθώς αρνήθηκε πεισματικά να υποβληθεί σε αλκοτέστ.

Όπως αποκαλύπτει το flash.gr πρόκειται για «29χρονο Γκαμπονέζο». Τα στοιχεία του παίκτη παραπέμπουν στον Κρις Σίλβα και το ρεπορτάζ αναφέρει πως αύριο θα περάσει αυτόφωρη διαδικασία καθώς έχει συλληφθεί για άρνηση σε έλεγχο αλκοτέστ!

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ πού πραγματοποιούσαν ελέγχους στη λεωφόρο Κηφισίας σταμάτησαν το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος με καταγωγή από την Γκαμπόν.

Αυτός όμως αρνήθηκε πεισματικά να υποβληθεί σε αλκοτέστ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί στα κρατητήρια. Σήμερα, Δευτέρα (22/9) αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης με την αυτόφωρη διαδικασία.