Επική ατάκα Νιόπλια σε Λέτο: «Μην αργήσεις να πάρεις νταμπλ με τον Παναθηναϊκό, είναι πολλά τα 15 χρόνια» (vid)

Ο Έλληνας τεχνικός δεν έκρυψε την επιθυμία του να δει τον Σεμπάστιαν Λέτο να κατακτά το νταμπλ με την ομάδα του Παναθηναϊκού και το έκανε γνωστό με ατάκα - «φωτιά».

Ο Νίκος Νιόπλιας βρέθηκε στην σκηνή για να βραβεύσει τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, αλλά μόλις τελείωνε τον λόγο του για εκείνον, θέλησε να αναφερθεί στον Σεμπάστιαν Λέτο.

Εκεί αναφέρθηκε στο γεγονός πως ο ίδιος τόσο ως παίκτης, όσο και ως προπονητής κατέκτησε νταμπλ με τον Παναθηναϊκό, το ίδιο θέλει να δει και από τον Αργεντινό τεχνικό και μάλιστα σύντομα.

Τα λόγια του Έλληνα τεχνικού

«Θέλω να πω κάτι. Όπως εγώ κατέκτησα ως παίκτης και προπονητής το νταμπλ με τον Παναθηναϊκό, Σεμπάστιαν θέλω να σου πω ότι εύχομαι να κάνεις το ίδιο, μην αργήσεις γιατί είναι πολλά τα 15 χρόνια».