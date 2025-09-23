Οι αριθμοί της 4ης αγωνιστικής με ΑΕΚ, Βόλο, Χιμένεθ, Μάνταλο και Ανδρούτσο

Οι επιδόσεις που προέκυψαν και ξεχώρισαν από την 4η «στροφή» της Stoiximan Super League, όπως τις κατέγραψε η δημοσιογραφική και στατιστική ομάδα της.

Με τρεις εκτός έδρας νίκες ξεκίνησε το ο Μανόλο Χιμένεθ την πορεία του στον πάγκο του Άρη, ο οποίος πήρε νίκη στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο (2-1) και στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό για το Κύπελλο (1-0) και με την Κηφισιά (1-0) για το πρωτάθλημα. Η τελευταία φορά που ξεκίνησαν οι Κίτρινοι τη σεζόν με διαδοχικές εκτός έδρας νίκες ήταν το 2020-21, όπου επικράτησαν απέναντι σε Βόλο (1-0), Παναθηναϊκό (1-0), Παναιτωλικό (1-0) και ΑΕΛ (3-0).

Ισόπαλα έχουν ολοκληρωθεί τα τέσσερα από τα τελευταία πέντε ματς της ΑΕΛ με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Οι δύο ομάδες διατήρησαν την παράδοση που τις θέλει να μην υπάρχει νικητής στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Από τις τέσσερις ισοπαλίες, οι τρεις είναι χωρίς γκολ και η τελευταία της Κυριακής (21/9) ολοκληρώθηκε με 1-1. Η ΑΕΚ είχε «σπάσει» αυτό το σερί με τη νίκη της στη Θεσσαλία με 4-2 για τη σεζόν 2020-21.

Ο Βόλος σημείωσε την τέταρτη διαδοχική του νίκη απέναντι στον ASTERAS AKTOR και συνεχίζει το σερί του και στις δύο έδρες με την ομάδα της Αρκαδίας. Η ομάδα της Μαγνησίας στα προηγούμενα 12 παιχνίδια εντός και εκτός έδρας με τον ASTERAS AKTOR είχε μόλις μια νίκη, στις 2 Οκτωβρίου 2021 με 2-1 στον Βόλο.

Τις 200 επαγγελματικές παρουσίες έφτασε ο Θανάσης Ανδρούτσος σε όλες τις διοργανώσεις και όλες τις κατηγορίες που έχει αγωνιστεί. Οι 117 από αυτές αφορούν τη Super League, ενώ το διακοσάρι συμπληρώνεται με 15 συμμετοχές στη δεύτερη κατηγορία της χώρας μας, 13 στη Β’ Γερμανίας, 38 στο Κύπελλο Ελλάδος και 17 στα Κύπελλα Ευρώπης. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του ήταν στις 18 Αυγούστου 2016 για τα προκριματικά του Europa League στην αναμέτρηση Αρούκα – Ολυμπιακός 0-1.

Η ΑΕΚ έφτασε τα 2.000 παιχνίδια στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Α’ Εθνικής/Super League. Οι Κιτρινόμαυροι έχουν 1.174 νίκες, 459 ισοπαλίες και 367 ήττες και ο συντελεστής των τερμάτων τους είναι στο 3.676-1730 για τις αναμετρήσεις που δεν συμπεριλαμβάνουν τις υποχρεώσεις τους για τα Playoffs. Περισσότερες από δύο χιλιάδες αγωνιστικές έχουν μόνο ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ που δεν έχουν απουσιάσει από καμία διοργάνωση της Α’ Εθνικής/Super League. Στις 21-22 Δεκεμβρίου 2022 είχε γίνει η αγωνιστική 2.000 της ιστορίας του πρωταθλήματος και τότε συμπλήρωσαν τους αγώνες οι τρεις ομάδες.

Το 35ο του γκολ στη Super League με την ΑΕΚ σημείωσε ο Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος ανεβαίνει στους πίνακες με τις κορυφαίες επιδόσεις της ΑΕΚ. Πλέον έπιασε στην 29η θέση των σκόρερ όλων των εποχών τον Παναγιώτη Βεντούρη και μπροστά του είναι ο Στέλιος Μανωλάς και ο Λάκης Νικολάου με 36 τέρματα σε αγώνες πρωταθλήματος με την ΑΕΚ.