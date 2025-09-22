Παναθηναϊκός: Επαφή Αλαφούζου με τον Πιλάβιο για την ΠΑΕ

Ο Γιάννης Αλαφούζος θέλει να προχωρήσει σε αναδιοργάνωση στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός και έχει κάνει επαφή Σοφοκλή Πιλάβιο για τη στελέχωσή της.

Τις τελευταίες ημέρες υπάρχει έντονη φημολογία, αλλά και πληροφορίες που θέλουν τον ισχυρό άνδρα του Τριφυλλιού να προχωράει σε αναδιοργάνωση της ΠΑΕ, με στόχο την ενίσχυσή της και την καλύτερη λειτουργία του κλαμπ.

Ένα στέλεχος μάλιστα που έπεσε στο τραπέζι του Παναθηναϊκού είναι ο Σοφοκλής Πιλάβιος. Πρόκειται για άνθρωπος με εμπειρία στο ποδόσφαιρο, αλλά και παλιό γνώριμο του κλαμπ, αφού είχε διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου και νομικός σύμβουλος από το 2000 έως το 2004.

Μεταξύ άλλων μάλιστα διετέλεσε πρόεδρος στην ΕΠΟ από το 2009 έως το 2012.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο έμπειρος παράγοντα έχει ρόλο στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο για τον Αθλητισμό στη Λωζάνη (CAS), ενώ διατηρεί άριστες σχέσεις με τον Γενικό Γραμματέα της UEFA, Θόδωρο Θεοδωρίδη.