ΕΟΚ: Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις του Κυπέλλου Ελλάδας

Μπάσκετ
Η ΕΟΚ έκανε γνωστό το τηλεοπτικό πρόγραμμα, με τις μεταδόσεις του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται την Τετάρτη (24/9) και την Κυριακή (28/9) με τις αναμετρήσεις της 2ης αγωνιστικής Β’ Φάσης του Κυπέλλου Ανδρών αλλά και την τρίτη αγωνιστική της Α΄ Φάσης του Κυπέλλου Α2 Γυναικών.

Αναλυτικά οι διαδικτυακές μεταδόσεις έχουν ως εξής:

Κύπελλο Ανδρών

24/9 ΑΟ Δάφνης – ΑΟ Τρίκαλα, από το κανάλι YouTube του γηπεδούχου σωματείου

24/9 ΑΣ Απόλλων Πατρών BSS –AΕ Δόξα Λευκάδας, από Ionian TV και από το κανάλι YouTube του γηπεδούχου σωματείου

Κύπελλο Α2 Γυναικών

28/9 ΑΟ Αμύντας – Εσπερίδες Καλλιθέας ΓΣΓ, από το κανάλι YouTube LIFE

