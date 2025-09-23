Σφαιρόπουλος: «Αυτή η ομάδα παικτών μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα»

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο τουρνουά της Κρήτης που συμμετείχε ο Ερυθρός Αστέρας, τους στόχους της ομάδας στη φετινή σεζόν και τα προβλήματα τραυματισμών που έχει.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το τουρνουά της Κρήτης: «Είχαμε άλλη μια πολύ καλή αναμέτρηση και έναν ποιοτικό αγώνα. Ήταν ένα καλό παράδειγμα μονομαχίας στην Εuroleague. Αυτά τα τουρνουά και οι αγώνες μας βοηθούν πολύ να βρούμε χημεία στην ομάδα, να κατανοήσουν οι παίκτες τους ρόλους τους και πώς να συνεισφέρουν καλύτερα στην ομάδα. Βλέπω πρόοδο από αγώνα σε αγώνα και αυτό με κάνει ικανοποιημένοι».

Για την ήττα από τον Ολυμπιακός στο τέλος: «Έχω ήδη πει αρκετές φορές ότι τα αποτελέσματα αυτών των αγώνων είναι εντελώς δευτερεύοντα. Για εμάς τους προπονητές, είναι σημαντικό να βλέπουμε πού βρίσκονται οι παίκτες ψυχικά και σωματικά, να βλέπουμε τι φταίει και πώς να το διορθώσουμε. Αυτή είναι η περίοδος που ο πρώτος και κύριος στόχος είναι να είμαστε καλύτεροι και οι αγώνες είναι απλώς ένα εργαλείο που μας βοηθά να φτάσουμε στη σωστή φόρμα».

Για τη χημεία της ομάδας: «Είναι σημαντικό για μένα οι παίκτες να καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον, ο καθένας να προσπαθεί να βελτιωθεί, αλλά και ο άνθρωπος που είναι δίπλα του. Θέλω να ενσωματώσω ένα κομμάτι της ομάδας σε κάθε άτομο, ώστε να μπορούν να υποταχθούν στην ομάδα και σε έναν υψηλότερο στόχο. Πιστεύω ότι αν τα παιδιά συνεργαστούν και επικοινωνήσουν σε υψηλό επίπεδο, αυτή η ομάδα παικτών μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα».

Για τους τραυματισμούς: «Ναι, έχουμε αρκετούς τραυματισμούς, κάτι που είναι κάπως ατυχές. Έχουμε ένα σημαντικό έργο μπροστά μας, να εντάξουμε στο σύστημα τους παίκτες που έχασαν μέρος της προετοιμασίας και να τους βοηθήσουμε να προσαρμοστούν το συντομότερο δυνατό. Μας λείπουν και θέλουμε να είναι έτοιμοι για την έναρξη της σεζόν».