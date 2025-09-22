Μπορούσε να κάνει δικό του το ντέρμπι, αλλά θαύματα δεν γίνονται σε λίγες ημέρες….

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την χαμένη ευκαιρία να πάρει το ντέρμπι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν άντεξε και ισοφαρίστηκε στο τέλος, αλλά και το ότι μέσα σε δύο μέρες δεν μπορεί να μεταμορφωθεί μία ομάδα, αλλά και τις βουτιές που θέλουν πέναλτι στον Ολυμπιακό.

Αυτό το ματς με τον Ολυμπιακό ήταν τελικός για τον Παναθηναϊκό και ήταν τελικός μετά τους πέντε χαμένους βαθμούς με Λεβαδειακό και την Κηφισιά και την άθλια εικόνα του. Ο Κόντης κλήθηκε μέσα σε λίγες ημέρες να διορθώσει όλα τα στραβά, να ανεβάσει ψυχολογικά την ομάδα και να την οδηγήσει σε νίκη.

Εφθασε έξι λεπτά πριν τη νίκη, που θα έδινε χαρά στην ομάδα, τον κόσμο και θα επανερχόταν η αισιοδοξία. Δυστυχώς, όμως, στο ποδόσφαιρο θαύματα δεν γίνονται. Δεν μπορεί μία ομάδα με τόσα πολλά προβλήματα να τα διορθώσει όλα μέσα σε τρεις ημέρες.

Οι παίκτες έκαναν τα πάντα, ο Κόντης τακτικά προετοίμασε σωστά την ομάδα, πίεσε σωστά και στοχευμένα και έτσι βρήκε το πρώτο γκολ. Ο Τετέ έκλεψε την μπάλα από την πάσα του Ρέτσου, την έδωσε στον Μπακασέτα, αυτός βρήκε τον Ντέσερς, που έκανε αυτό, που ξέρει, σκόραρε και πήρε φωτιά η Λεωφόρος.

Στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο του αγώνα, δεν έκανε φάσεις, διότι σε κάποιες στιγμές βγήκε καλά, αλλά η τελική πάσα δεν ήταν σωστή και κινδύνευσε μόνο στο λάθος του Ντραγκόφσκι στο 35.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει ιδανικά για τον Παναθηναϊκό, αλλά μετά το γκολ κυριάρχησε τους παίκτες ο φόβος και η μεγάλη ανάγκη να κρατήσουν το σκορ. Ετσι αντί να προσπαθήσουν να παίζουν, όπως φώναζε και ο Κόντης άρχισαν να διώχνουν τυφλά την μπάλα. Ο Ολυμπιακός δύο φορές προειδοποίησε με τον Ελ Καμπί στο 58 και στο 61 και σκόραρε στις καθυστερήσεις.

Ο Κόντης είδε τον Καλάμπρια, τον Τετέ τον Κυριακόπουλο και τον Τζούρισιτς να μένουν από δυνάμεις, αλλά δεν μπορούσε να τους αλλάξει όλους, διότι φοβόταν την δεύτερη κίτρινη κάρτα στους Μπακασέτα και Ντέσερς και τους απέσυρε. Ετσι ο Ολυμπιακός με τον Ποντένσε πίεσε πολύ και στο τέλος σκόραρε.

Εγώ δεν περίμενα να δω κάτι διαφορετικό. Μία ομάδα με τόσες παθογένειες, αντιμετώπιζε τον Ολυμπιακό που είναι ομάδα με τον ίδιο προπονητή εδώ και δύο χρόνια και έφθασε μία ανάσα από τη νίκη. Δεν την πήρε, ούτε μπόρεσε στο δεύτερο ημίχρονο να κρατήσει μπάλα ειδικά στο τέλος, παρά τις αλλαγές, που ήρθαν από τον πάγκο για αυτό τον λόγο. Ο Σιώπης έδωσε ζωντάνια, ο Ρενάτο πάλι στα ρηχά κυμάνθηκε, αλλά θα μπορούσε να πετύχει γκολ με φάουλ, που απέκρουσε ο Τσολάκης, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν άντεξε.

Ο Κόντης έχει πολλή δουλειά να κάνει και ο Παναθηναϊκός έχει να ανέβει ένα Γολγοθά. Με συνεχόμενα ματς, που στο πρωτάθλημα απαγορεύεται άλλη απώλεια βαθμών. Το παιχνίδι λιγότερο τον κρατάει ζωντανό, αλλά μόνο αν βελτιώσει την εικόνα του και σταματήσει να δέχεται γκολ στο δεύτερο ημίχρονο έχει τύχη να επανέλθει.

Στα θετικά το δύο στα δύο του Ντέσερς. Για αυτό αποκτήθηκε και έχει δύο γκολ στα δύο πρώτα του ματς. Ο Τσιριβέγια έφαγε το γήπεδο.

Κρίμα για τον κόσμο, που γέμισε την Λεωφόρο και δεν μπόρεσε να χαρεί μία νίκη, που ίσως να άλλαζε την χρονιά.

Γελάω με τα παράπονα του Ολυμπιακού για την φάση του Καμπελά. Ο Τετέ έχει το πόδι του κάτω και ο Καμπελά πάει και πέφτει πάνω το πόδι του και βουτάει με στόχο το πέναλτι. Ούτε ο διαιτητής, ούτε ο VAR τσίμπησαν. Με τέτοια πέναλτι χωρίς VAR o Oλυμπιακός την εποχή της παράγκας έχει πάρει πρωταθλήματα, που δεν άξιζε, αλλά πλέον υπάρχει το VAR και τους κακοφαίνεται.