Μίλαν και Ίντερ συμφώνησαν για το νέο γήπεδο 71.500 θέσεων

Μίλαν και Ίντερ επισημοποίησαν σήμερα (23/9) τη συνεργασία τους με τις αρχιτεκτονικές εταιρείες Foster+Partners και Manica για το νέο στάδιο του Μιλάνου.

«Η Μίλαν και η Ίντερ o ανακοινώνουν ότι υπέγραψαν συμφωνία με τις αρχιτεκτονικές εταιρείες Foster + Partners και MANICA, με επικεφαλής αντίστοιχα τον Λόρδο Νόρμαν Φόστερ και τον Ντέιβιντ Μανίκα. Εάν η απόφαση για την πώληση του σταδίου San Siro εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Μιλάνου, οι δύο εταιρείες θα είναι υπεύθυνες για τον σχεδιασμό του νέου σταδίου του Μιλάνου», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση και προσθέτει:

«Το νέο στάδιο, μέρος ενός έργου αστικής αναγέννησης που εκτείνεται σε περίπου 281.000 τετραγωνικά μέτρα, με επίκεντρο την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, θα έχει χωρητικότητα 71.500 θέσεων και θα προσφέρει μια απαράμιλλη ατμόσφαιρα, δομημένη σε δύο μεγάλα επίπεδα με ειδικά σχεδιασμένη κλίση. Το νέο στάδιο θα εγγυάται στους θεατές βέλτιστη ορατότητα από κάθε τομέα. Θα συμμορφώνεται επίσης με τα υψηλότερα πρότυπα προσβασιμότητας, εξασφαλίζοντας εξειδικευμένες εμπειρίες για όλους τους οπαδούς και τη διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών τομέων».