Ευχαρίστησε Παναθηναϊκό και NBL η Παρτιζάν: «Αξιοζήλευτο επίπεδο οργάνωσης σε όλους τους τομείς»

Η Παρτιζάν με ανακοίνωσή της ευχαρίστησε τον Παναθηναϊκό και την Ομοσπονδία της Αυστραλίας για την εμπειρία του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η αποστολή της Παρτιζάν επέστρεψε σήμερα στο Βελιγράδι μετά τη συμμετοχή της στο τουρνουά «Παύλος Γιανακόπουλος», το οποίο πραγματοποιήθηκε φέτος σε αυστραλιανό έδαφος. Στο τέλος του ταξιδιού, ο Σύλλογος θα ήθελε να εκφράσει τις συνοπτικές εντυπώσεις του για το ίδιο το τουρνουά, την οργάνωση και την εκπληκτική φιλοξενία σε δημόσια επιστολή.

Η άφιξη στην Αυστραλία συνοδεύτηκε από μεγάλη υλικοτεχνική υποστήριξη από την NBL, η οποία τους προηγούμενους μήνες παρείχε επίσης μεγάλη βοήθεια στη δημιουργία στενότερης σύνδεσης μεταξύ της Παρτιζάν και της σερβικής κοινότητας σε αυτή τη μακρινή χώρα. Ο αγώνας εναντίον του Παναθηναϊκού πραγματοποιήθηκε σε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα, με αξιοζήλευτο επίπεδο οργάνωσης σε όλους τους τομείς.

Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι όλα τα συνοδευτικά περιεχόμενα κατά τη διάρκεια της διαμονής σχεδιάστηκαν μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια και υλοποιήθηκαν με τον μέγιστο σεβασμό στη συμφωνημένη ωριαία αμοιβή και κατανόηση των αναγκών των παικτών.

Η διαμονή στο Σίδνεϊ, ο αγώνας εναντίον των τοπικών Kings, οι συναντήσεις με εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και της σερβικής κοινότητας, πραγματοποιήθηκαν σε πολύ φιλική ατμόσφαιρα, με τη μέγιστη ευγένεια και εξυπηρετικότητα των οικοδεσποτών μας από το NBL.

Με την παρούσα, η Παρτιζάν θα ήθελε να ευχαριστήσει για άλλη μια φορά δημόσια το NBL και τον Παναθηναϊκό για όλα όσα έκαναν για να διεξαχθεί αυτό το τουρνουά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Επίσης, ο Σύλλογος θα ήθελε να ευχαριστήσει ιδιαίτερα τον κ. Νίκολα Μιλιβόγεβιτς, τον διευθυντή που είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του NBL, για τις προσπάθειές του να παρουσιάσει την KK Partizan σε όλη την Αυστραλία με τον σωστό τρόπο.

Οι "ασπρόμαυροι" εκφράζουν την ελπίδα ότι κάποιες από τις ομάδες του NBL θα επιστρέψουν σύντομα στη Σερβία και θα φιλοξενηθούν από το Βελιγράδι και την Παρτιζάν».