«Υποψήφιος για τον πάγκο της Κρεμόνα ο Σάσα Τζόρτζεβιτς»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Σάσα Τζόρτζεβιτς είναι ο Νο.1 υποψήφιος για να αναλάβει τον πάγκο της Ιταλικής Κρεμόνα, η οποία επέστρεψε στο προσκήνιο του Ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η Κρεμόνα είναι έτοιμη να επιστρέψει στο προσκήνιο του Ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρώην γενικός διευθυντής των Ντάλας Μάβερικς, Ντόνι Νέλσον, και ο πρώην Λιθουανός γκαρντ Ριμάντας Καουκένας σχεδιάζουν να αγοράσουν τον σύλλογο για να τον επαναφέρουν στην κορυφή.

Όπως όλα δείχνουν η Κρεμόνα θα παίζει τους αγώνες της στην Ρώμη η οποία εδώ και χρόνια διψάει για ένα σταθερό και ισχυρό project Ευρωλίγκας.

Η φιλοδοξία είναι να υποβληθεί αίτηση για μια ειδική πρόσκληση στο Eurocup μέχρι την έναρξη της επόμενης σεζόν, κάτι που θα αποτελούσε μια άμεση επιστροφή της Ρώμης στον χάρτη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Μάλιστα σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Σάσα Τζόρτζεβιτς εμφανίζεται ως ο πρώτος και πιο σοβαρός υποψήφιος για τον πάγκο της Ιταλικής ομάδας, με τον Σέρβο τεχνικό να κυκλοφορεί ελεύθερος μετά την λύση του συμβολαίου του με την Εθνική ομάδα της Κίνας.