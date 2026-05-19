Ο Φλοίσβος ανακοίνωσε τον Κουμεντάκη

Την απόκτηση του διεθνή ακραίου Ραφαήλ Κουμεντάκη ανακοίνωσε ο Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου για τη νέα αγωνιστική περίοδο της Volley League.

Η ανακοίνωση του Φλοίσβου:

«ΤΟ ΤΑΑ ΑΟ Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου είναι στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον Ραφαήλ Κουμεντάκη. Ο διεθνής ακραίος (ημ. γέννησης 5/5/1993, ύψος 2,03μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο του πρωταθλήματος της Novibet Volley League 2026-2027.

Ο Ραφαήλ Κουμεντάκης έχει πανηγυρίσει τρία πρωταθλήματα Ελλάδας, τέσσερις τίτλους στον θεσμό του Κυπέλλου, δύο φορές έχει κατακτήσει το Λιγκ Καπ και το Σούπερ Καπ

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Ραφαήλ Κουμεντάκης δήλωσε: «Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που θα βρίσκομαι στο Φάληρο και στην ομάδα του Φλοίσβου. Είναι μια πολύ καινούργια πρόκληση για μένα και πάρα πολύ ωραία. Μπορώ να πω μάλιστα, ότι βρίσκω αρκετό κίνητρο σε αυτό που θέλει να κάνει ο Φλοίσβος φέτος και είμαι έτοιμος να δώσω το 110% του εαυτού μου σε αυτό το project, το οποίο εν πολλοίς καλύπτει και το δικό μου μεγάλο κίνητρο που έχω σαν αθλητής. Είναι, βέβαια πολύ νωρίς ακόμη για να πούμε περισσότερα, αλλά όλα τα άλλα θα τα πούμε στο γήπεδο».

Αναφερόμενος στην εμπειρία που «κουβαλά» και στις παραστάσεις του ο «Ράφα» σχολίασε: «Θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι πρώτα απ’ όλα ότι στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την ομάδα να μην βρεθεί και πάλι στη θέση που ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα. Κι αυτό μπορεί να γίνει μέσα από σκληρή δουλειά. Δουλειά, δουλειά, δουλειά… Κι αυτό είναι το κομβικό στοιχείο που θέλω να προσφέρω κι εγώ από την πλευρά μου. Να φέρω όλες τις εικόνες και τις παραστάσεις από τους τίτλους και όλα τα χρόνια της εμπειρίας που έχω μαζέψει, σε αυτό το project. Να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ τους συμπαίκτες μου, αλλά και το σωματείο για να κάνουμε μια χρονιά που πραγματικά θα τη θυμόμαστε όλοι στο τέλος. Όχι μόνο στο τέλος της αγωνιστικής χρονιάς, αλλά και όταν θα τελειώσει η καριέρα όλων μας – διότι κάποια στιγμή θα τελειώσει – να γυρνάμε πίσω το χρόνο και να λέμε πόσο σκληρά, δύσκολα, αλλά ωραία ήταν αυτή η χρονιά στον Φλοίσβο».

Το who is whο

Όνομα: Ραφαήλ Κουμεντάκης

Γεννήθηκε: 5/5/1993

Υπηκοότητα: Ελλάδα

Ύψος: 2.03μ.

Θέση: Ακραίος

Προηγούμενες ομάδες:

2022 – 2026 Ολυμπιακός

2020 – 2022 Π.Α.Ο.Κ.

2018 – 2020 Ολυμπιακός

2017 – 2018 Π.Α.Ο.Κ.

2017 – 2018 Nantes Rezé Métropole Volley (Γαλλία)

2016 – 2017 Cuprum Lubin (Πολωνία)

2013 – 2016 CMC Romagna (Ιταλία)

2010-2013 – Εθνικός Αλεξανδρούπολης

Είναι διεθνής με τις εθνικές ομάδες Παίδων και την ομάδα Κ-21.

Ο ΑΟ Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου καλωσορίζει τον Ραφαήλ Κουμεντάκη στην οικογένεια του και του εύχεται μία καλή αγωνιστική σεζόν, γεμάτη επιτυχίες».