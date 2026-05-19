FIBA Masters: «Είναι μια αναγέννηση για όλους»

Οι… παλιοί θα ήξεραν σίγουρα τα Golden Girls. Μια σειρά με τρεις κάτι ξεχωριστές κυρίες, περήφανες για τα γκρίζα ή άσπρα μαλλιά τους και το χιούμορ τους.

Η Ιταλία πάλι αυτές τις μέρες μπορεί να είναι περήφανη για τους Golden Players που διαθέτει και ανυπομονεί να τους δει στο FIBA Masters που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα τον Ιούλιο.

Είναι ένα ζωντανό παράδειγμα του γιατί η κοινότητα του FIBA Masters έχει ένα τόσο συναρπαστικό μέλλον μπροστά της. Δεν θα φτάσουν στην Ελλάδα ως μία ακόμη ομάδα, αλλά ως κοινότητα: Με 12 ομάδες ανδρών και γυναικών και 180 μέλη συνολικά να ταξιδεύουν μαζί, η ιταλική αποστολή αναμένεται να είναι μια από τις ξεχωριστές σε αυτό το 1ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βετεράνων, το οποίο η Διεθνής Ομοσπονδία Μπάσκετ εμπιστεύθηκε στη χώρα μας.

Η Golden Players Italia ιδρύθηκε το 2018 και εκπροσωπεί έναν διαφορετικό τρόπο του να ζεις και να αναπνέεις μπάσκετ, που οδηγεί πέρα από το παραδοσιακό μονοπάτι του ανταγωνισμού. Πρώην επαγγελματίες ή και διεθνείς αθλητές και αθλήτριες συνδυάζονται με ερασιτέχνες με κοινό παρονομαστή την αγάπη τους για το άθλημα.

Πρώην διεθνείς όπως ο Ρενάτο Βιλάλτα, που είναι και επίτιμος πρόεδρος δηλώνουν το «παρών», παίκτες που γνωρίζονταν χρόνια ή που έγιναν μέλη πιο πρόσφατα γίνονται ένα και αυτό που τους ενώνει δεν είναι το παρελθόν τους στα παρκέ ή το πόσο καιρό είναι μέλη, αλλά το πάθος για το μπάσκετ και το μέλλον. Η πεποίθηση όλων είναι ότι ο αθλητισμός πρέπει να παραμένει προσβάσιμος σε κάθε ηλικία και να γίνεται εργαλείο όχι μόνο σε επίπεδο ανταγωνισμού, αλλά και για την ισορροπία, την συμπερίληψη, τον σεβασμό, την φιλία, την υπεθυνότητα και την θετική ενέργεια.

«Η Golden Players δεν είναι απλά μια ομάδα», εξηγεί ο πρόεδρος και ιδρυτής, Βιρτζίλιο Μαρίνο. «Είναι ένα διεθνές κίνημα χτισμένο πάνω σε ένα κοινό όραμα για την ζωή, την υγεία και την ανθρώπινη επαφή. Πιστεύουμε σε ένα είδος ζωής στο οποίο όλοι είμαστε ενεργοί και με την δύναμη του αθλητισμού δημιουργούμε δυνατές ανθρώπινες και επαγγελματικές σχέσεις».

Για την Golden Players Italia, το FIBA Masters Open 2026, είναι κάτι που περίμενε χρόνια: Μια διεθνής πλατφόρμα αφιερωμένη στο Masters Basketball, οργανωμένη, με όραμα: «Το Masters Basketball είναι μια αναγέννηση!», χαιρετά την κίνηση ο Μαρίνο και προσθέτει: «Περιμέναμε αυτή τη στιγμή εδώ και χρόνια. Το Masters αξίζει μια διεθνή σκηνή και πιστεύουμε ότι ο FIBA μπορεί να οδηγήσει σε ένα νέο μέλλον εκατομμύρια αθλητές και αθλήτριες παγκοσμίως! Το να είμαστε κομμάτι αυτής της πρώτης μεγάλης διοργάνωσης είναι ιστορικό για εμάς! Σημαίνει ότι το όνειρό μας να δώσουμε στους αθλητές μέλλον στο μπάσκετ και στη ζωή μετά το τέλος της καριέρας τους, γίνεται πραγματικότητα».

Οι ιταλικές ομάδες είναι άκρως ανταγωνιστικές, η νίκη μετράει, αλλά δεν είναι αυτοσκοπός. Γι’ αυτές είναι εξίσου σημαντικό να δημιουργήσουν αναμνήσεις, να χτίσουν φιλίες και να δημιουργήσουν διεθνείς επαφές. Η ισορροπία ανάμεσα στην διασκέδαση και το ανταγωνιστικό πνεύμα είναι αυτή που χαρακτηρίζει την Golden Players Italia. Και είναι αποφασισμένοι να αγκαλιάσουν και την κοινωνική και ανθρώπινη πλευρά της εμπειρίας.

«Θέλουμε να δείξουμε ότι το Masters Basketball μπορεί να εμπνεύσει και να είναι ανταγωνιστικό σε υψηλό επίπεδο», λέει ο Μαρίνο. Οι οικογένειες παίζουν τον δικό τους ρόλο στο ταξίδι την ομάδας καθώς σύντροφοι, παιδιά, φίλοι ταξιδεύουν μαζί με την αποστολή, ενισχύοντας την ιδέα του FIBA Masters Open 2026 ως μια κοινή εμπειρία την οποία μπορούν να μοιραστούν και όχι απλά μια αθλητική διοργάνωση. «Είναι ένας τρόπος ζωής», συμπληρώνει ο Μαρίνο και γι’ αυτό η παρουσία δεν είναι μόνο για την συμμετοχή, αλλά θα συμβάλλει επίσης σε ένα ευρύτερο, πιο θετικό όραμα για το μέλλον του αθλήματος και την κοινότητα +40 του μπάσκετ.

Το μήνυμα του Μαρίνο είναι ξεκάθαρο: «Αυτή είναι η στιγμή σας. Ελάτε μαζί μας και γίνετε μέρος του διεθνούς κινήματος που αποδεικνύει ότι το άθλημα δεν έχει ηλικία και ότι τα καλύτερα χρόνια της ζωής σας είναι ακόμη μπροστά σας!

Χιλιάδες αθλητές και αθλήτριες θα ακολουθήσουν τα λόγια του Μαρίνο στην πράξη τον Ιούλιο στην Δυτική Αττική και την Κόρινθο και θα γράψουν με τον τρόπο τους ιστορία με τη συμμετοχή τους στο 1ο Παγκόσμιο FIBA Masters, μια διοργάνωση ανοιχτή και στο 3×3. Μοναδικά κριτήρια θα είναι η αγάπη για το μπάσκετ και η ηλικία. Θα σας περιμένουμε 4-12 Ιουλίου για μια εβδομάδα ανταγωνισμού, φιλίας και κυρίως για να γιορτάσουμε το πως το μπάσκετ έχει την δύναμη και την μοναδική ικανότητα να ενώνει ανθρώπους.