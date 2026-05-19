Γεωργιάδης για το ακίνητο Ανδρουλάκη: «Είναι αστείο να παίρνει μίσθωμα 1.000 ευρώ»

Κατά του Νίκου Ανδρουλάκη τοποθετήθηκε σήμερα (19.05.2026) το πρωί ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναφορικά με το μίσθωμα του κτιρίου το οποίο στεγάζει το Κτηματολόγιο στο Ηράκλειο, με τον υπουργό Υγείας να χαρακτηρίζει «αστείο το ενδεχόμενο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να παίρνει 1.000 ευρώ μίσθωμα» από το συγκεκριμένο ακίνητο.

Στην εκπομπή «10 Παντού» μίλησε ο υπουργός Υγείας, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «λέει ψέματα πως νοίκιασε το κτίριο χωρίς να θέλει». Υπενθυμίζεται ότι, αρχικά ο Άδωνιας Γεωργιάδης εξαπέλυσε επίθεση, μέσω ανάρτησής του στο Χ, κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, με αφορμή δημοσίευμα που ανέφερε ότι λίγες ημέρες πριν από την υπογραφή του πρώτου Μνημονίου, το Κτηματολόγιο μίσθωσε ακίνητο που ανήκε αρχικά στον πατέρα και στη συνέχεια στον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, προχωρώντας παράλληλα στην ανακαίνισή του με κρατικά χρήματα.

Σε χτεσινή συνέντευξή του στο Action 24, o Νίκος Ανδουλάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση και τον Άδωνι Γεωργιάδη, κατηγορώντας τον για συκοφαντία, ενώ ισχυρίστηκε ότι ο διαγωνισμός στο Δημόσιο έγινε επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας. Στη συνέχεια υποστήριξε ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα για την ενοικίαση του ακινήτου και διέψευσε τον υπουργό Υγείας ότι το ακίνητο πρόκειται για «χρέπι».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας σήμερα σχολίασε για τα όσα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ: «Ότι παίρνει 1.000 ευρώ είναι αστείο. Τι κάνει ο κ. Ανδρουλάκης; Ο κ. Ανδρουλάκης κέρδισε μια σύμβαση 10.000 ευρώ το μήνα, αυτή έγινε επί μνημονίου 8.000 ευρώ το μήνα, μετά ξαναπήγε 10.000 ευρώ το μήνα. Άρα δεν παίρνει 1.000. Τι λέει έξυπνα; Λέει “εγώ παίρνω 1.000 ευρώ αφαιρουμένων των φόρων”.

Δεν δικαιούται να κουνάει το δάχτυλο στη Νέα Δημοκρατία και σε κανέναν. Και χαίρομαι διότι από την ώρα που έγινε η ιστορία του ακινήτου, διαπιστώνω ότι το ΠΑΣΟΚ μιλάει πιο πολιτικά. Αν συνέβαλα και εγώ για να καταλάβει ο κ. Ανδρουλάκης ότι όταν φέρνεις την τοξικότητα στην πολιτική στο τέλος θα τη λουστείς, αν λειτούργησα δηλαδή εκπαιδευτικά και διδακτικά, είναι μια προσφορά μου στη δημοκρατία. Ας φάω μια μήνυση. Δεν πειράζει» σημείωσε ο υπουργός Υγείας.

Στη συνέχεια, ο Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας σε σχόλιο ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε πως δεν ήταν στις προθέσεις του να το νοικιάσει στο Κτηματολόγιο ανέφερε: «Κανένας δεν νοικιάζει ένα ακίνητο στο Δημόσιο χωρίς να το θέλει. Για να το νοικιάσει το ακίνητο έχει μπει σε μια διαγωνιστική διαδικασία. Άρα αν είπε εγώ δεν ήθελα να το νοικιάσω, λέει ψέματα. Δεν πήγε το Δημόσιο να το νοικιάσει, αυτός πήγε στο Δημόσιο και πρότεινε να νοικιαστεί. Δεύτερον, είπε ότι το νοικιάζει από το 2004. Αυτό που με ενδιαφέρει έγινε το 2008-2009. Να μας φέρει ποια σύμβαση έγινε και με ποιον. Η διαδικασία για να βρει το Κτηματολόγιο ακίνητο στο Ηράκλειο ξεκίνησε επί Καραμανλή. Σε αυτό λέει αλήθεια ο κ. Ανδρουλάκης.

Η επιλογή του ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη έγινε επί ΠΑΣΟΚ. Η ημερομηνία της επιτροπής που κατέληξε στο ακίνητο Ανδρουλάκη είναι 7/10/2009 δηλαδή 3 μέρες μετά τις εθνικές εκλογές του 2009. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι αποφάσισαν να το νοικιάσουν στην οικογένεια Ανδρουλάκη ξέραν ήδη ότι η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι πανίσχυρη στο Ηράκλειο καθώς το ΠΑΣΟΚ τρεις μέρες πριν, είχε εκλεγεί με 44% στην κυβέρνηση.

Μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι βάλαν την επιτροπή στις 7/10/09, άρα περιμέναν να δουν ποιος θα κερδίσει τις εκλογές. Ότι δεν έπαιξε ρόλο στην κρίση τους και στο κόψιμο του μειοδότη ότι η οικογένεια Ανδρουλάκη αρχηγοί του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο θέλαν να νοικιαστεί το ακίνητό τους από το κτηματολόγιο από κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, εγώ δεν το πιστεύω», τόνισε.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ο υπουργός Υγείας, σχολίασε πως «ο κ. Ανδρουλάκης δεν δικαιούται να κουνάει το δάχτυλο στη ΝΔ και σε κανέναν». Ενώ, χαρακτήρισε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ως ένα πρόσωπο εξαιρετικά ευνοημένο, αναφορικά με την σχέση του με το Δημόσιο.

«Ο κ. Ανδρουλάκης είναι ένα πρόσωπο -όχι παράνομα, νόμιμα- εξαιρετικά ευνοημένο, αυτός και η οικογένειά του από τη σχέση του με το Δημόσιο. Δεν είναι ούτε ο φτωχός συμπολίτης που μάχεται για τον φτωχό συμπολίτη ούτε τίποτα. Είναι πολύ πλούσιος και πολύ ευνοημένος από το Δημόσιο. Δεν ξέρω πολλούς ‘Έλληνες που έχουν 1 εκατομμύριο ευρώ στο Βέλγιο. Εγώ ας πούμε δεν έχω» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Υγείας.

Τέλος, σε ερώτηση για το αν θα υπάρξει μια κυβέρνηση συνεργασίας σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας μετά τις εκλογές, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε: «Δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κυβέρνηση συνεργασίας στην Ελλάδα. Βλέποντας τα κόμματα της βουλής κανένα δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανένα. Πρέπει να πάρει κάποιο κόμμα αυτοδυναμία».

Σχόλιο Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με δηλώσεις Γεωργιάδη

«Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε.

Ο κ. Γεωργιάδης που θυμίζουμε για την πολιτική του αξιοπιστία πως έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα κλεφτών και άφηνε υπονοούμενα για βαλίτσες με μετρητά επί διακυβέρνησής της, επαναλαμβάνει συνειδητά τα ψεύδη και τη συκοφαντία του σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Γνωρίζει πως ο διαγωνισμός για τη μίσθωση του ακινήτου, το άνοιγμα των προσφορών και η επιλογή έγινε επί Νέας Δημοκρατίας το 2009. Γνωρίζει δια των δημοσιευμένων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ τόσο το ποσοστό κυριότητας του επί του ακινήτου όσο και των ποσών των ενοικίων.

Τα υπόλοιπα σχετικά με τον λίβελλο του κ. Γεωργιάδη, στη δικαιοσύνη όπως έχει προαναγγείλει ο κ. Ανδρουλάκης».

Πηγή: newsit.gr