«Στην Μπαρτσελόνα παρά την αποχώρηση του Πασκουάλ ο Μάικ Τζέιμς»!

O Mάικ Τζέιμς θα μετακομίσει κανονικά στην Μπαρτσελόνα παρά τη διαφαινόμενη αποχώρηση του Τσάβι Πασκουάλ.

Η έλευση του Αμερικανού άσου στην ισπανική ομάδα φαίνεται να είναι ανεξάρτητη από την αποχώρηση του Πασκουάλ, με τη «Mundo Deportivo» να αναφέρει πως ο Μάικ Τζέιμς την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται στην Μπαρτσελόνα.

Ο Πασκουάλ ήταν αυτός που είχε ζητήσει την απόκτηση του Αμερικανού άσου της Μονακό από τους Καταλανούς, με τον ίδιο όμως να μην παραμένει στην ομάδα και όπως όλα δείχνουν να μετακομίζει στη Ντουμπάι ΒC.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η περίπτωση του Μάικ Τζέιμς δεν έχει καμία σχέση με την αποχώρηση του Πασκουάλ, καθώς ο Αμερικανός άσο θα αγωνίζεται κανονικά την επόμενη σεζόν στην Μπαρτσελόνα.

Υπενθυμίζουμε πως οι Καταλανοί έχουν ήδη συμφωνήσει με τους Μόουζες Ράιτ, Τζος Νίμπο και Ολιβιέ Νκαμχούα, με τον Μάικ Τζέιμς να προστίθεται στη λίστα.