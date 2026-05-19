Geely EX5: Το ηλεκτρικό D-SUV που επιλέγουν οι Έλληνες οδηγοί

Η δυναμική πορεία της Geely στην ελληνική αγορά επιβεβαιώνεται με τον πιο εμφατικό τρόπο μέσα στο 2026, καθώς το νέο Geely EX5 βρέθηκε στο Τop-3 των λιανικών πωλήσεων της κατηγορίας D-SUV ηλεκτρικών, για το πρώτο τετράμηνο της χρονιάς.

Το διάστημα Ιανουάριος - Απρίλιος 2026, το Geely EX5 κυριάρχησε στην κατηγορία με μερίδιο αγοράς στις πωλήσεις λιανικής που ανήλθε στο 16%!

Η θερμή ανταπόκριση του κοινού αποδεικνύει ότι το Geely EX5 εκφράζει απόλυτα τις ανάγκες του σύγχρονου οδηγού που αναζητά τεχνολογία, αξιοπιστία, άνεση και κορυφαία σχέση τιμής-αξίας. Το Geely EX5 έρχεται να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία με υψηλή ποιότητα κατασκευής και εντυπωσιακή σχεδιαστική ταυτότητα. Με δυναμικές γραμμές, αεροδυναμική αισθητική και premium χαρακτήρα, ξεχωρίζει από την πρώτη ματιά, ενώ παράλληλα προσφέρει κορυφαία πρακτικότητα και άνεση για καθημερινές αλλά και απαιτητικές μετακινήσεις.

Η προηγμένη πλατφόρμα GEA και το καινοτόμο σύστημα ηλεκτροκίνησης 11-σε-1 εξασφαλίζουν εξαιρετική αποδοτικότητα, υψηλές επιδόσεις και ιδιαίτερα πολιτισμένη λειτουργία. Με ισχύ 218 ίππων και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 6,9 δευτερόλεπτα, το EX5 προσφέρει άμεση απόκριση και δυναμική οδηγική εμπειρία, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα ενεργειακής απόδοσης. Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του μοντέλου παίζει και η προηγμένη μπαταρία τεχνολογίας LFP Short Blade, η οποία προσφέρει αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα (WLTP), ταχεία φόρτιση από 30% έως 80% σε περίπου 20 λεπτά και εξαιρετική αντοχή στον χρόνο και στη χρήση. Η σχεδίασή της έχει εξελιχθεί ώστε να εξασφαλίζει αξιοπιστία και απροβλημάτιστη λειτουργία σε βάθος εκατομμυρίων χιλιομέτρων.

Η ασφάλεια βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της Geely και το EX5 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το μοντέλο διαθέτει πλήρες πακέτο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, ενισχυμένη δομή αμαξώματος και ολοκληρωμένα συστήματα προστασίας επιβατών, αποσπώντας κορυφαίες διακρίσεις ασφαλείας με αξιολόγηση 5 αστέρων από τους οργανισμούς Euro NCAP και Australian NCAP.

Στο εσωτερικό, το Geely EX5 προσφέρει αίσθηση ανώτερης κατηγορίας, με προσεγμένη ποιότητα υλικών, προηγμένες ψηφιακές λειτουργίες και πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και συνδεσιμότητας ήδη από τη βασική έκδοση. Παράλληλα, ο βραβευμένος σχεδιασμός του με διάκριση Red Dot επιβεβαιώνει τον σύγχρονο και καινοτόμο χαρακτήρα του μοντέλου.

Με δυνατότητα απόκτησης από €26.990 για την έκδοση Geely EX5 Pro (συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης), άμεση διαθεσιμότητα και εργοστασιακή εγγύηση 6 ετών για το όχημα και 8 ετών για την μπαταρία υψηλής τάσης, το νέο Geely EX5 αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες και ανταγωνιστικές προτάσεις στην αγορά της ηλεκτροκίνησης.

Το συνεχώς επεκτεινόμενο δίκτυο της Geely στην Ελλάδα, με σημεία Πωλήσεων και After Sales να λειτουργούν ήδη στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, τις Σέρρες και την Χαλκίδα, σηματοδοτούν την ισχυρή ανάπτυξη της μάρκας στην χώρα μας.

Το Geely EX5 δεν αποτελεί απλώς ένα νέο ηλεκτρικό SUV. Αποτελεί τη νέα πρόταση αναφοράς στην κατηγορία του και το μοντέλο που κερδίζει ολοένα και περισσότερο την εμπιστοσύνη του ελληνικού κοινού.