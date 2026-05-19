Για δύο αποτελέσματα η Μόντσα, δυνατό αήττητο σερί εκτός έδρας η Σταντάρ

Επαναληπτικός ημιτελικός στα πλέι οφ της Β’ Ιταλίας ανάμεσα στη Μόντσα και τη Γιούβε Στάμπια. Το πρώτο ματς το Σάββατο έληξε 2-2. Για την προτελευταία αγωνιστική στα πλέι οφ Βελγίου, η Βέστερλο συναντά τη Σταντάρ Λιέγης.

Οι δύο από τις τρεις φετινές μονομαχίες της Μόντσα με τη Γιούβε Στάμπια έληξαν ισόπαλες με σκορ 2-2. Στην άλλη νίκησε εντός έδρας η Μόντσα με 2-1.

Σε περίπτωση νέας ισοπαλίας απόψε, την πρόκριση στον τελικό θα πάρει η Μόντσα επειδή τερμάτισε ψηλότερα στην κανονική διάρκεια. Με ένα πολύ καλό εικοσάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο, η Γιούβε Στάμπια προηγήθηκε 2-0 εντός έδρας της Μόντσα, μέσα σε παραλήρημα των οπαδών της. Όμως η τελευταία αντέδρασε και με δύο τέρματα έφτασε στην ισοφάριση, που της δίνει πλέον το δικαίωμα να παίζει για δύο αποτελέσματα στον επαναληπτικό. Ήταν το τρίτο διαδοχικό παιχνίδι που δεν κερδίζει η Μόντσα, η οποία τερμάτισε στην 3η θέση του πρωταθλήματος. Έχει πάντως μόλις μία ήττα στους 10 τελευταίους αγώνες της (5 ισοπαλίες). Για τη Γιούβε Στάμπια η συγκεκριμένη ισοπαλία ήταν η 4η στα 6 τελευταία παιχνίδια της. Τερμάτισε στην 7η θέση της κατάταξης, έχοντας τα περισσότερα «Χ» στο πρωτάθλημα, 18 σε 38 ματς. Δεν έχει παίξει ποτέ στη Serie A, ενώ η φόρμα της δεν είναι ιδιαίτερα καλή, καθώς νίκησε μόλις σε ένα από τα τελευταία 6 παιχνίδια της. Με βάση την εικόνα των δύο ομάδων στο πρώτο ματς, η ισοπαλία είναι ξανά πιθανή.

Με γκολ στο 85’ η Βέστερλο νίκησε 1-0 εκτός έδρας τη Σαρλερουά και βρίσκεται μέσα στη διεκδίκηση της πρώτης θέσης του ομίλου, η οποία θα οδηγήσει σε μπαράζ με τον 5ο του γκρουπ των πρωταθλητών, για μια θέση στο Κόνφερενς Λιγκ. Ήταν η πρώτη της νίκη έπειτα από τρεις αγωνιστικές, όπου είχε πάρει μόνο έναν βαθμό. Επικράτησε μόνο στο 1/6 πιο πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια της (1-2-3). Η Σταντάρ Λιέγης παραχώρησε 0-0 στην Γκενκ και έτσι παρέμειναν μαζί στην κορυφή του γκρουπ. Τέταρτο διαδοχικό ματς χωρίς ήττα για την Σταντάρ, η οποία έχει να παίξει στην Ευρώπη εδώ και μία πενταετία. Διατηρείται αήττητη εκτός έδρας στα πλέι οφ, έχοντας πάρει τους 10 από τους 12 προσφερόμενους βαθμούς, ενώ το σερί μακριά από το γήπεδό της ξεκινάει από τον Φλεβάρη, με 5 νίκες και 2 ισοπαλίες.

Η αήττητη εκτός έδρας εδώ και τρεις μήνες Σταντάρ Λιέγης μοιάζει ικανή να κάνει ένα ακόμη βήμα προς την πρώτη θέση, απέναντι στη Βέστερλο που νίκησε μόνο στο 1/4 εντός έδρας παιχνίδια της στον όμιλο.

