Σάρας: «Αν έχει κόσμο του Παναθηναϊκού στο "T-Center" δεν θα υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σε δηλώσεις του μίλησε για το ενδεχόμενο να υπάρξουν στο «T-Center» φίλοι του Παναθηναϊκού στο Final Four.

Το «τριφύλλι» αποκλείστηκε από τη Βαλένθια και δεν θα είναι «παρών» στην τελική φάση της διοργάνωσης, που φέτος θα διεξαχθεί στο «Telekom Center».

Ο Γιασικεβίτσιους ρωτήθηκε για την πιθανότητα να υπάρχουν φίλοι του Παναθηναϊκού στο γήπεδο στο «S Sport» και απάντησε: «Το μόνο σίγουρο είναι πως δεν θα υποστηρίξουν τον Ολυμπιακό».