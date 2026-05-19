Βαλένθια: «Εξασφαλίσαμε περισσότερα εισιτήρια για το Final-4» - Περισσότεροι από 1.000 Ισπανοί στο Telekom Center

H Bαλένθια με ανακοίνωση της γνωστοποίησε πως εξασφάλισε περισσότερα εισιτήρια για τους φιλάθλους της ενόψει του Final-4, αναφέροντας τα συγκεκριμένα εισιτήρια θα δοθούν σε φιλάθλους που έχουν διαρκείας. Περισσότεροι από 1.000 Ισπανοί στο Telekom Center.

Η Βαλένθια έκανε επίσημα γνωστό πως εξασφάλισε περισσότερα εισιτήρια για τους φιλάθλους της ενόψει του Final-4 που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens το τριήμερο 22-24 Μαΐου .

Η ισπανική ομάδα ενημέρωσε πως τα συγκεκριμένα εισιτήρια θα δοθούν σε φιλάθλους που έχουν διαρκείας, με αποτέλεσμα να βρεθούν παραπάνω από 1000 οπαδοί της Βαλένθια στην Αθήνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Εξασφαλίσαμε περισσότερα εισιτήρια για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, προσθέτοντας στους 1.000 φιλάθλους που θα βρεθούν στην ελληνική πρωτεύουσα υποστηρίζοντας την ομάδα σε αυτό το ιστορικό γεγονός.

Μπορούν να αγοραστούν έως δύο εισιτήρια διαρκείας ανά συναλλαγή. Τα εισιτήρια αυτά θα εξατομικεύονται και η πρόσβαση στο ΟΑΚΑ θα ελέγχεται με ταυτότητα. Οι κάτοχοι πρέπει να είναι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας για την ανδρική ομάδα.

Επιπλέον, για όσους ενδιαφέρονται για ένα πλήρες πακέτο που περιλαμβάνει πτήση τσάρτερ και ξενοδοχείο, έχουν γίνει διαθέσιμες επιπλέον θέσεις.

Τόσο τα ατομικά εισιτήρια διαρκείας όσο και το πλήρες πακέτο μπορείτε να τα αγοράσετε από τις 17:00 σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων»