Επίσημο: Η Φενέρμπαχτσε ανανέωσε το συμβόλαιό της με την Euroleague

Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε και επίσημα τη συμφωνία της με την Euroleague και θα παραμείνει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Λίγες μέρες πριν από το Final Four της Αθήνας, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα πως θα παραμείνει... κάτοικος Euroleague.

Οι Τούρκοι σημείωσαν πως το προηγούμενο διάστημα αξιολόγησαν όλες τις προτάσεις που είχαν στο τραπέζι τους και τόνισαν πως συνεχίζουν να παρακολουθούν το όραμα του NBA Europe.

Όμως, η απόφασή τους πάρθηκε και είναι οριστική: η παραμονή στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. «Στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, η Φενέρμπαχτσε αποφάσισε να ανανεώσει τη συμφωνία άδειας συμμετοχής με τη EuroLeague, η οποία ολοκληρώνεται στο τέλος της φετινής σεζόν«, τόνισε ο σύλλογος από την Κωνσταντινούπολη.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Το τελευταίο διάστημα αξιολογήσαμε με εποικοδομητική προσέγγιση τις διαφορετικές ιδέες για πρότζεκτ και οργανώσεις που έχουν προκύψει σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ως Φενέρμπαχτσε, η στάση μας δεν ήταν ποτέ διχαστική· αντίθετα, υποστηρίξαμε μια ενωτική προσέγγιση που θα συμβάλει στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ μέσα από κοινή λογική.

Σε αυτή τη διαδικασία πιστεύαμε πάντα ότι ο διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι σημαντικός για το μέλλον του αθλήματος και διατηρήσαμε σταθερά αυτή τη στάση.

Παρακολουθούμε επίσης με προσοχή το όραμα του NBA Europe για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και την προοπτική που παρουσιάζει για την παγκόσμια ανάπτυξη του αθλήματος. Θεωρούμε ότι αυτό το ενδιαφέρον, όπως και παρόμοιες επενδυτικές ιδέες, έχουν μεγάλη αξία για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ως Φενέρμπαχτσε, πιστεύουμε ότι το πραγματικό δυναμικό του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα αναδειχθεί όταν ο ανταγωνισμός περιορίζεται μόνο στο παρκέ και όλοι οι φορείς συνεργάζονται γύρω από ένα κοινό όραμα. Για αυτόν τον λόγο, θεωρούμε ότι πιθανές συνεργασίες και κοινές αναπτυξιακές ευκαιρίες ανάμεσα στη EuroLeague και το NBA Europe μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο σύλλογός μας, όπως από την πρώτη ημέρα αυτής της διαδικασίας, θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε εποικοδομητικό διάλογο που θα βοηθήσει την ανάπτυξη, την ενότητα και την πρόοδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, η Φενέρμπαχτσε Μπέκο αποφάσισε να ανανεώσει τη συμφωνία άδειας συμμετοχής με τη EuroLeague, η οποία ολοκληρώνεται στο τέλος της φετινής σεζόν.

Στόχος μας δεν είναι μόνο οι αθλητικές επιτυχίες, αλλά και να συμβάλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ, στην οικονομική του ενίσχυση και στη μετατροπή του σε ένα ακόμη μεγαλύτερο παγκόσμιο brand.

Όπως κάναμε μέχρι σήμερα, έτσι και από εδώ και πέρα θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε ευθύνη για την εξέλιξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ, να διατηρούμε μια εποικοδομητική στάση και να εργαζόμαστε για το μέλλον του αθλήματος.