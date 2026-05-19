Τέλος συνεργασίας Πανιωνίου με τον Μπούσα

Ο Πανιώνιος γνωστοποίησε την αποχώρηση του Μπόρις Μπούσα από την ανδρική ομάδα βόλεϊ, ολοκληρώνοντας τη μεταξύ τους συνεργασία.

Οι διοίκηση του συλλόγου ευχαρίστησε τον έμπειρο αθλητή για την παρουσία, τον επαγγελματισμό και τη συμβολή του στην πορεία της ομάδας.

H ανακοίνωση του Πανιωνίου:

«Το τμήμα βόλεϊ του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Μπόρις Μπούσα.

Mπόρις, θα θέλαμε να σε ευχαριστούμε θερμά για την αγωνιστική σου παρουσία, τον επαγγελματισμό και τη συμβολή σου στην πορεία της ομάδας μας και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια με υγεία και επιτυχίες σε κάθε επόμενο βήμα της καριέρας σου».