Χάνει και τη σεζόν στο γρασίδι ο Αλκαράθ!

Ανησυχητικά νέα για τον Κάρλος Αλκαράθ: απέσυρε τη συμμετοχή του από το Queen's και το Wimbledon!

Ο 23χρονος τενίστας, που αντιμετωπίζει πρόβλημα στον δεξιό καρπό και δεν θα παίξει ούτε στο Roland Garros, έκανε γνωστό ότι νιώθει καλύτερα, όμως δεν θα είναι έτοιμος για τη σεζόν στο γρασίδι. Και το ανακοινώνει σχεδόν ένα μήνα πριν, άρα μάλλον τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά...

«Η αποθεραπεία μου πηγαίνει πολύ καλά και αισθάνομαι πολύ καλύτερα, αλλά δυστυχώς δεν είμαι ακόμη έτοιμος να αγωνιστώ και γι’ αυτό πρέπει να αποσυρθώ από τη σεζόν στο γρασίδι, στο Queen’s και στο Wimbledon», ανέφερε μέσω social media. «Είναι δύο τουρνουά πραγματικά ξεχωριστά για μένα και θα μου λείψουν πολύ. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε για να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό!».

O Kαρλίτος κατέκτησε πέρυσι τον τίτλο στο Queen's και έφτασε στον τελικό του Wimbledon, κατά συνέπεια θα υποστεί νέα μεγάλη απώλεια βαθμών. Αυτό σημαίνει ότι ο Γιάνικ Σίνερ, ο μεγάλος αντίπαλός του, θα έχει τεράστια ευκαιρία να ξεφύγει ακόμα περισσότερο στην παγκόσμια κατάταξη.

Κακή εξέλιξη για τον ίδιο τον παίκτη, όμως είναι σοβαρό πλήγμα και για το ανδρικό τένις, σε μια περίοδο που ο 24χρονος Ιταλός κάνει... ό,τι θέλει στο tour!