Το μέλλον του Παπαδημητρίου, ο παίκτης στον οποίο ποντάρει ο Νίκολιτς, τι είδαν Ρόμα, Στουτγάρδη. Άχαστες οι Φήμες.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

*Ο Ρεμί Καμπελά ήταν «τρελαμένος» στα αποδυτήρια κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας. Έλεγε στον Μεντιλίμπαρ, στους συνεργάτες του και στους συμπαίκτες του ότι ανατράπηκε από τον Τετέ και πως δεν χωρούσε καμιά αμφιβολία. Μάλιστα ζητούσε να του δώσουν ένα κινητό για να δει τη φάση του πέναλτι σε βίντεο. Ήταν πολύ εκνευρισμένος με τον Γερμανό διαιτητή. Κι όχι μόνο για το πέναλτι, αλλά επειδή τιμωρήθηκε κιόλας με κίτρινη κάρτα για… θέατρο. (ΦΩΣ)

*Ο Παναθηναϊκός θυμίζει τον Ολυμπιακό του Μπέσκικ Χάσι. Σαν να έχει δουλέψει κυρίως για τα καλοκαιρινά προκριματικά και να μην αντέχει πλέον να βγάζει 90λεπτα στα ματς πρωταθλήματος. Η εμπειρία μάς έχει διδάξει ότι δύσκολα μπορεί να γυρίσει το χαρτί. (ΦΩΣ)

*Αν και δεν υπάρχει ούτε επίσημη, ούτε ανεπίσημη τοποθέτηση, το μέλλον του Γιάννη Παπαδημητρίου στον σύλλογο είναι αβέβαιο και αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο τεχνικός διευθυντής βρίσκεται στο στόχαστρο της κριτικής, έχει προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια σε σημαντική μερίδα των φιλάθλων του «τριφυλλιού», ενώ προκάλεσε απορία το γεγονός ότι δεν βρέθηκε στη Λεωφόρο τόσο στο ματς Κυπέλλου με την Καλλιθέα, όσο και στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. (SPORTDAY)

*Τρεις επαρχιακές ομάδες είναι alert για νέο προπονητή: Αστέρας Aktor, ΑΕΛ, Πανσερραϊκός. Άντε να δούμε ποια θα ακολουθήσει πρώτη τον Άρη και τον Παναθηναϊκό που άνοιξαν νωρίς τον χορό των απολύσεων φέτος… (LIVE SPORT)

*Ο Δημήτρης Καλοσκάμης είναι ο παίκτης που μπορεί να μην το φαντάζονται πολλοί, αλλά ο Μάρκο Νίκολιτς ποντάρει πολλά για τη συνέχεια της ΑΕΚ και στο μέλλον θα του δώσει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες. Ο 20χρονος άσος έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που αρέσουν στον προπονητή της ΑΕΚ. Γενικά τα όσα κάνει ο Καλοσκάμης, αρέσουν στον Νίκολιτς. Μην εκπλαγεί κανείς αν το δει και βασικό σε ματς της Super League και μάλιστα σύντομα. (LIVE SPORT)

*Πόλο έλξης αποτέλεσε για ουκ ολίγα κλαμπ εκτός Ελλάδας το ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός. Η Ρόμα και η Στουτγάρδη είχαν τους δικούς τους απεσταλμένους στη Λεωφόρο και πήραν live… γεύση απ’ τη μάχη του Τριφυλλιού με τους Πειραιώτες. (ΩΡΑ)

*Κουίζ: ποιο στέλεχος σουπερλιγκάτης ΠΑΕ μετράει αντίστροφα (και σιωπηρά) για την αποχώρησή του; (ΩΡΑ)

