Ζήσης: «Κοιτάμε για παίκτη στους ψηλούς»

Ο Νίκος Ζήσης μίλησε στη media day του Άρη, τονίζοντας μεταξύ άλλων την ενίσχυση του ρόστερ με τουλάχιστον έναν παίκτη ακόμα.

Είπε μεταξύ άλλων ο τζένεραλ μάνατζερ του Άρη στους εκπροσώπους του Τύπου: «Κοιτάμε για παίκτη στην αγορά, όχι όμως άμεσα. Δε θα πάρουμε παίκτη μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Θα είναι ένας παίκτης στους ψηλούς. Εκεί θέλαμε ενίσχυση πριν τον τραυματισμό του Τανούλη, πόσω μάλλον τώρα. Δεν κοιτάμε κάποιον παίκτη με τα ίδια χαρακτηριστικά του Τανούλη, είναι το τι θα σου δώσει και η αγορά.

Και για τον κόσμο της ομάδας σημείωσε: «Ο κόσμος του Άρη είναι η δύναμή του, ξέρει μπάσκετ και θέλουμε να είναι περήφανος για την ομάδα».

Aναλυτικά όσα είπε

Για το αν θα υπάρξει μεταγραφική ενίσχυση:

«Πάντα εγώ και ο κόουτς κοιτάμε ποια περίπτωση μπορεί να υπάρξει για να δυναμώσει η ομάδα. Υπάρχει η απώλεια του Τανούλη, που είναι δύσκολη για εμάς, καθώς στην ελληνική αγορά δεν μπορούμε να βρούμε κάτι. Από εκεί και έπειτα αξιολογούμε την ομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας· εξετάζουμε κάθε πρόβλημα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται στο μέλλον, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, να γίνει κάποια προσθήκη στη θέση του ψηλού λόγω του κενού που υπάρχει».

Ποια θέση χρειάζεται ενίσχυση δεδομένου του τραυματισμού του Τανούλη:

«Το είχαμε πει και πριν την προετοιμασία της ομάδας και τον τραυματισμό του Τανούλη, ότι σκεφτόμαστε την προσθήκη 7ου παίκτη. Αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας είναι ότι γίνεται μια νέα αρχή στην ομάδα. Εμείς δίνουμε προτεραιότητα στο ρόστερ που έχουμε τώρα. Το ρόστερ έγινε γρήγορα, αλλά με πολύ μελέτη, αλλά και με σύμπνοια δική μου και του κόουτς. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, γιατί σε μια εβδομάδα ξεκινάνε οι υποχρεώσεις. Ο τραυματισμός σίγουρα μας βάζει πίεση· κοιτάμε την αγορά και θα κινηθούμε όταν πρέπει».

Η εικόνα της ομάδας στα φιλικά:

«Για εμένα η εικόνα στα φιλικά είναι αναμενόμενη. Η ομάδα προσπαθεί να βρει τον εαυτό της, με τα καλά της και τα άσχημά της. Ακόμα και ομάδες της Euroleague έχουν αυτό το θέμα. Κάθε μέρα που περνάει είναι προς όφελός μας· βελτιωνόμαστε. Η ομάδα έχει εμπειρία από ψηλό επίπεδο, είχαμε προβλήματα τραυματισμού στην προετοιμασία. Δεν πρόκειται από τη μία στιγμή στην άλλη να δούμε την τέλεια εικόνα».

Για τις αδυναμίες της ομάδας:

«Σίγουρα η ομάδα έχει αδυναμίες που πρέπει να δουλέψει· τις δουλεύουμε, είναι λογικό. Η ομάδα είναι εντελώς καινούργια. Έχουμε τα προβλήματά μας σε άμυνα και επίθεση. Με τον κόουτς θα δούμε τα πράγματα και θα τα δουλέψουμε. Η ομάδα είναι στο 50–60%. Δεν υπάρχει ομάδα στον πλανήτη που στο πρώτο επίσημο παιχνίδι να είναι εντελώς έτοιμη. Αυτό που με ανησυχεί προσωπικά είναι η υγεία των παικτών, αλλά έχω πλήρη εμπιστοσύνη στο ιατρικό τιμ, που είναι άριστοι επαγγελματίες».

Το όνειρο του για τη φετινή σεζόν:

«Όνειρό μας είναι να έχουμε μια ομάδα για την οποία θα είναι περήφανος ο κόσμος της. Είναι ο 6ος παίκτης· είναι η δύναμη της ομάδας, διψάει για το μπάσκετ και ξέρει πολύ μπάσκετ. Αυτός είναι ο σκοπός μας: μια ομάδα που, ανεξαρτήτως προβλημάτων, να μπαίνει και να τα δίνει όλα. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος θέλει να δει μια ομάδα που να νικάει όλους».

Για την πίεση που υπάρχει μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας:

«Είναι δύσκολο, αλλά η διαδικασία είναι αυτή και δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε. Γνωρίζουμε πού είμαστε. Παίκτες, κλπ., γνωρίζουμε. Είναι ομάδα που έχει τεράστια ιστορία και παράδοση, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αλλαγή ιδιοκτησίας. Αυτό βέβαια δεν αποτελεί δικαιολογία· εμείς προσπαθούμε να κάνουμε μια πολύ καλή ομάδα».

Αν έχουν βγει συμπεράσματα:

«Είναι νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Αν από τις 4 εβδομάδες βγάλουμε συμπεράσματα, θα είναι λανθασμένα. Πιστεύω στον κόουτς και στους παίκτες. Είναι παίκτες αξίας, και μερικοί έχουν συνυπάρξει μεταξύ τους στον ΑΡΗ, άλλοι έχουν αγωνιστεί στο υψηλό επίπεδο (BCL, Euroleague)».