Η γαλλική ομοσπονδία ανακοίνωσε τον Ντιλικινά στον Ολυμπιακό!

Η Γαλλική Ομοσπονδία πρόλαβε τον Ολυμπιακό, αφού ανακοίνωσε την απόκτηση του Φρανκ Ντιλικινά από τους «ερυθρόλευκους»!

Παίκτης του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται ο Φρανκ Ντιλικινά, με τη γαλλική ομοσπονδία να προλαβαίνει τους «ερυθρόλευκους» και να τοποθετεί ήδη τον πρώην, πλέον, παίκτη της Παρτιζάν δίπλα στην παροικία των «τρικολόρ» στην ομάδα του Πειραιά.

Η γαλλική ομοσπονδία αναφέρει πως ο Ντιλικινά θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό δίπλα στους συμπατριώτες του Εβάν Φουρνιέ και Μουσταφά Φαλ, με την παροικία των «τρικολόρ» στο λιμάνι να μεγαλώνει.

Υπενθυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός τα είχε ήδη βρει με τον παίκτη, με τους «ερυθρόλευκους» να συμφωνούν και με την Παρτιζάν στις 300.000 ευρώ.