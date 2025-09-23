Συμφώνησαν Ολυμπιακός και Παρτιζάν για τον Ντιλικινά - Απομένουν οι ανακοινώσεις

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Eurohoops o Oλυμπιακός τα βρήκε σε όλα με την Παρτιζάν με τους «ερυθρόλευκους» να καταλήγουν σε συμφωνία με την Σερβική ομάδα για τον Φρανκ Ντιλικινά. Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις από τους Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός βρισκόταν σε αναζήτηση για γκαρντ και όπως όλα δείχνουν οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν τον παίκτη που έψαχναν στο πρόσωπο του Φρανκ Ντιλικινά.

Σερβικά δημοσιεύματα ανέφεραν το πρωί της Τρίτης (23/9) πως η Παρτιζάν δεν ήταν πρόθυμη να δώσει τον Γάλλο άσο χωρίς αποζημίωση, ωστόσο σύμφωνα με νέο δημοσίευμα του Eurohoops οι δυο ομάδες μετά από συζητήσεις τα βρήκαν σε όλα και πλέον απομένουν μόνο ανακοινώσεις από τους Πειραιώτες.

Θυμίζουμε ότι ο 26χρονος γκαρντ δεσμευόταν με συμβόλαιο με την σερβική ομάδα ως το 2027 αλλά με μειωμένες ετήσιες αποδοχές.

Όπως όλα δείχνουν η «χρυσή» τομή ανάμεσα στις δυο ομάδες βρέθηκε ο Ντιλικινά αναμένεται να γίνει προσεχώς κάτοικος Πειραιά.