«Η Παρτίζαν θέλει αποζημίωση για να αφήσει τον Ντιλικινά να πάει στον Ολυμπιακό»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mozzart Sport, η Παρτίζαν δεν αφήνει τον Φρανκ Ντιλικινά να πάει στον Ολυμπιακό, αν δεν αποζημιωθεί.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Φρανκ Ντιλικινά, με τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκουν τον παίκτη που έψαχναν για την περιφέρεια τους.

Ωστόσο σύμφωνα με σερβικά δημοσίευματα της Mozzart Sport η μεταγραφή του Γάλλου γκαρντ δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, καθώς η Παρτίζαν δεν δείχνει καμία διάθεση να αποδεσμεύσει τον παίκτη αν δεν αποζημιωθεί.

Να σημειώσουμε πως ο Ντιλικινά έχει ενεργό συμβόλαιο για την προσεχή σεζόν, ενώ στον παίκτη είχε προταθεί επέκταση ως το 2027 αλλά με μειωμένες ετήσιες αποδοχές. Ο Ολυμπιακός δεν φαίνεται αντίθετος σε αυτή την περίπτωση, καθώς οι Πειραιώτες είναι πρόθυμοι να αναλάβουν να πληρώσουν όλο το κασέ του.

Παράλληλα σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα ο Ντιλικινά φαίνεται να ξεπέρασε τον τραυματισμό του, καθώς προπονείται κανονικά τις τελευταίες στο Βελιγράδι, με την υπόλοιπη ομάδα να βρίσκεται στην Αυστραλία.