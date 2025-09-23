Αsteras Aktor: Χωρίς τρεις κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο Σάββας Παντελίδης αντιμετωπίζει τρεις απουσίες το παιχνίδι Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στον Ολυμπιακό στην Τρίπολη (24/9, 17:00).

Οι Αρκάδες προετοιμάζονται για την 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, όπου θα αντιμετωπίσουν εντός έδρας τους Πειραιώτες (24/9, 17:00).

Ο προπονητής του Astera Aktor, Σάββας Παντελίδης, δεν μπορεί να υπολογίζει σε τρεις σημαντικούς ποδοσφαιριστές.

Εκτός αποστολής έμεινε λόγω τραυματισμού ο Μεντιέτα, όπως και ο Μακέντα λόγω ενοχλήσεων. Επίσης, εκτός έμεινε και ο Τσίκο που έχασε προ ημερών τον πατέρα του και θα ενσωματωθεί τις επόμενες ημέρες στις υποχρεώσεις της ομάδας.

Εκτός αποστολής είναι και ο Τσιντώτας, με δύο νεαρούς τερματοφύλακες να βρίσκονται μαζί με τον Παπαδόπουλο σε αυτή.

Αναλυτικά η αποστολή: Παπαδόπουλος, Αγγελίδης, Κακαδιάρης, Ιβανόφ, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ, Γιαμπλόνσκι, Έντερ, Μούμο, Φρόκου, Αλμύρας, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Γκιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Κετού, Χαραλαμπόγλου.



