Παναθηναϊκός: Χωρίς κόκκινες λεπτομέρειες οι νέες φανέλες και... φουλ για ρεκόρ πωλήσεων! (pic)

Οι κόκκινες λεπτομέρειες του χορηγούν δεν υπάρχουν πλέον στη φανέλα του Παναθηναϊκού Aktor, ο οποίος βάζει πλώρη για... ρεκόρ πωλήσεων.

Το «Πάμε Στοίχημα» έδωσε στη δημοσιότητα ένα teaser βίντεο για τις νέες φανέλες των επτά φορές πρωταθλητών Ευρώπης, οι οποίες θα παρουσιαστούν συνολικά το μεσημέρι της Τετάρτης (24/9, 12:00).

Μια βόλτα στα social media δείχνει πως οι νέες φανέλες έκαναν... θραύση και άρεσαν πολύ στο κοινό του «τριφυλλιού». Μάλιστα, τα πράγματα αναμένονται να γίνουν ακόμα καλύτερα για τους φίλους της ομάδας.

Βλέπετε, οι διοικήσεις στις λαοφιλείς ομάδες πρέπει να έχουν αυτιά και μάτια ανοιχτά και να ανταποκρίνονται στα αιτήματα των φιλάθλων τους, ειδικά όταν γίνονται μαζικά κι είναι δίκαια, λογικά και σωστά. Η «πράσινη» ΚΑΕ, λοιπόν, άκουσε τα παράπονα των προηγούμενων ετών, κινήθηκε μεθοδικά εδώ και μήνες και σε συνεργασία με τον μεγάλο χορηγό της, τον ΟΠΑΠ και το Πάμε Στοίχημα, αποκαθιστούν ένα «πρόβλημα» ετών: Πλέον δεν θα υπάρχει καμία κόκκινη λεπτομέρεια στη φανέλα των παικτών του Εργκίν Αταμάν.

Για την ακρίβεια, ο ΟΠΑΠ συμφώνησε και αποδέχθηκε το αίτημα του «τριφυλλιού» και το «Πάμε Στοίχημα» δεν θα έχει κόκκινο λογότυπο στη φανέλα του Παναθηναϊκού Aktor.

Ως εκ τούτου και με δεδομένο τον... χαμό που επικρατεί από το κοινό γύρω από τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, το ρεκόρ πωλήσεων για σε εμφανίσεις δεν θα πρέπει να αποκλειστεί!