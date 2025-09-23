Σουλούκος στο SDNA: «Φέτος είναι η... σειρά μας με τον Ηρακλή - Εύχομαι να επιστρέψω στα γήπεδα πιο δυνατός»

Ο Στέφανος Σουλούκος αναδείχθηκε, στην 44η γιορτή που διοργάνωσε ο ΠΣΑΠΠ, κορυφαίος τερματοφύλακας στον Βόρειο όμιλο της Super League 2 για την περσινή σεζόν με την φανέλα της ΑΕΛ Novibet. Μετά την τελετή, ο νυν πορτιέρε του Ηρακλή μίλησε αποκλειστικά στο SDNA και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στους φετινούς στόχους της νέας του ομάδας, αλλά και στον σοβαρό τραυματισμό που θα τον αφήσει εκτός για την υπόλοιπη σεζόν.

Ο Στέφανος Σουλούκος αποτελεί τον μεγάλο άτυχο της φετινής σεζόν για το πρωτάθλημα της Super League 2, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού και μηνίσκου και θα χάσει το υπόλοιπο της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο ταλαντούχος τερματοφύλακας κατέκτησε το βραβείο του καλύτερου τερματοφύλακα για τον Βόρειο όμιλο της Super League 2 για την περσινή σεζόν με την ΑΕΛ Novibet (πανηγύρισε και την άνοδο), στην χθεσινή (22/9) 44η γιορτή του ΠΣΑΠΠ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών) που πραγματοποιήθηκε στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση και βραβεύτηκαν οι κορυφαίοι και οι κορυφαίες της περσινής σεζόν 2024-25.

Τη φετινή σεζόν αποχώρησε από την θεσσαλική ομάδα για λογαριασμό του Ηρακλή, αλλά η χρονιά ξεκίνησε άσχημα για τον ίδιο, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού και μηνίσκου και θα μείνει στα «πιτς» για την υπόλοιπο του πρωταθλήματος της δεύτερης τη τάξει εθνικής κατηγορίας.

Μετά την ολοκλήρωσης της όμορφης γιορτής του ΠΣΑΠΠ, ο Στέφανος Σουλούκος μίλησε αποκλειστικά στο SDNA και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ιστορική περσινή σεζόν με την ΑΕΛ Novibet, στον σοβαρό τραυματισμό του και στους στόχους του Ηρακλή για τη χρονιά που ξεκίνησε.

Ποιες είναι πρώτες εντυπώσεις σου από την εκδήλωση του ΠΣΑΠΠ, αλλά και την βράβευση που έγινε προς τιμήν σου;

«Η αλήθεια είναι ότι η προσπάθεια που κάνει ο ΠΣΑΠΠ τα τελευταία χρόνια είναι πολύ σημαντική για τους ποδοσφαιριστές και τις ποδοσφαιρίστριες. Η γιορτή που γίνεται κάθε χρονιά είναι πολύ ωραία και αυτό που βλέπω και με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι γίνεται προσπάθεια προς το καλύτερο σε όλους τους τομείς του ποδοσφαίρου. Είναι κάτι που μας λείπει σαν Ελλάδα, αλλά χρόνο με τον χρόνο καλυτερεύει.

Είναι τιμή μου για το βραβείο, είναι μια εικόνα η οποία με χαροποιεί ιδιαιτέρως γιατί είναι όλες οι προσπάθειες όχι μόνο της περσινής σεζόν, αλλά και των προηγούμενων ετών. Μου δίνει δύναμη να συνεχίσει να κάνω αυτό που αγαπώ, έχοντας ως στόχο ακόμη περισσότερες επιτυχίες στη ζωή μου».

Ιστορικό αήττητο την περσινή σεζόν με την ΑΕΛ Novibet μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

«Πέρσι κάναμε το αήττητο, ήταν δύσκολο αλλά το είχαμε εξ αρχής ως στόχο. Ήταν φυσικά στόχος μας το πρωτάθλημα, αλλά από την στιγμή που μπορούσαμε να το διεκδικήσουμε χωρίς ήττα, το κάναμε μέχρι τέλους. Είναι ένα καλό επίτευγμα για όλους μας. Η χρονιά πέρσι ήταν πολύ όμορφη, μαζί με τον κόσμο και την ομάδα καταφέραμε αυτό που ήθελαν τόσο πολύ οι φίλαθλοι της ΑΕΛ. Ελπίζω να έχουμε και να έχω πάντα τέτοιες επιτυχίες στην ζωή μου».

Φέτος μετακόμισες σε μια άλλη ιστορική ομάδα όπως είναι ο Ηρακλής. Το ξεκίνημα της φετινής σεζόν ήταν άσχημο για εσένα. Σε τι κατάσταση είσαι τώρα με τον τραυματισμό σου και ποιοι είναι οι στόχοι του Ηρακλή για φέτος;

«Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα δεν ήρθαν έτσι όπως τα περίμενα. Μου ήρθε ο σοβαρός τραυματισμός που θα μου στερήσει το να αγωνιστώ για όλη την υπόλοιπη σεζόν. Από εκεί και πέρα από την στιγμή που έγινε δεν αλλάζει αυτό. Έχω κάνει το χειρουργείο και σε αυτή τη φάση κάνω τις φυσικοθεραπείες. Σιγά σιγά με την πάροδο των μηνών και όσο νιώθω καλύτερα, εύχομαι να επιστρέψω στα γήπεδα πιο δυνατός.

Ο Ηρακλής είναι μια μεγάλη ομάδα με κόσμο και ιστορία. Νομίζω ότι φέτος είναι η σειρά μας και το λέω γιατί το πιστεύω. Η διοίκηση και οι παίκτες έχουμε κάνει ένα πολύ καλό σύνολο, αρκεί να είμαστε σοβαροί, βήμα - βήμα κάθε παιχνίδι ξεχωριστά να το βλέπουμε σαν τελικό. Εύχομαι στο τέλος να καταφέρουμε να πανηγυρίσουμε την άνοδο που τόσο πολύ θέλουμε».