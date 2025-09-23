Ο Ντουράντ αποκάλυψε ότι... μπλόκαρε την επιστροφή του στο Γκόλντεν Στέιτ

Ο Κέβιν Ντουράντ αποκάλυψε ότι πριν από λίγους μήνες απέτρεψε μια πιθανή επιστροφή του στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Αναλυτικά όσα είπε ο "KD", που τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στους Ρόκετς:

«Άκουσα την περσινή σεζόν ότι οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς είχαν εμπλακεί σε συζητήσεις για εμένα προς το τέλος της περιόδου των ανταλλαγών. Εκεί όμως μπήκε στη μέση ο μάνατζέρ μου, Ριτς Κλάιμαν. Οι σχέσεις που έχουμε χτίσει σε όλη τη λίγκα, αλλά και η προηγούμενη εμπειρία μου στους Γκόλντεν Στέιτ, βοήθησαν. Καταφέραμε να τους πούμε να κάνουν λίγη υπομονή.

Στην αρχή ήμουν λίγο απογοητευμένος, γιατί πίστευα ότι είχαμε χτίσει μια γερή σχέση με τους Φοίνιξ Σανς. Ήταν αποθαρρυντικό να το ακούσω από άλλη πηγή ότι σκέφτονται να με παραχωρήσουν, αλλά αυτή είναι η φύση της δουλειάς. Οπότε, προχώρησα γρήγορα και άρχισα να σκέφτομαι το επόμενο βήμα».