Παναθηναϊκός: Δουλειά στην κυκλοφορία πριν την αναχώρηση για Βέρνη

Το πρωί της Τετάρτης αναχωρεί η αποστολή των «πράσινων» για τη Βέρνη, με τον Χρήστο Κόντη να ρίχνει το βάρος στην κυκλοφορία στην τελευταία προπόνηση επί ελληνικού εδάφους.

Το πρώτο ματς του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League, θα τους βρει την Πέμπτη (25/9) στη Βέρνη. Εκεί θα αντιμετωπίσουν τη Γιουνγκ Μπόις. Το απόγευμα της Τρίτης το «τριφύλλι» πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση πριν αναχωρήσει για Ελβετία.

Ο Χρήστος Κόντης έριξε το βάρος στην κυκλοφορία της μπάλας. Ασκήσεις πάνω στον συγκεκριμένο τομέα έγιναν μετά την προθέρμανση και πάνω σε αυτές αφιερώθηκε η μεγαλύτερη διάρκεια του προγράμματος. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με δουλειά στα τελειώματα. Ο Πελίστρι έκανε θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα.

Η αποστολή των «πράσινων» θα αναχωρήσει για την Βέρνη το πρωί της Τετάρτης (24/9). Η τελευταία προπόνηση πριν το ματς με τους Ελβετούς, θα διεξαχθεί στο Stadion Wankdorf.

Ο Κόντης δεν ανακοίνωσε αποστολή, όμως δε θα έχει στη διάθεσή του τον Πελίστρι, καθώς και τους Γεντβάι, Μαντσίνι, Πάντοβιτς και Γερεμέγεφ, που δεν έχουν δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα.