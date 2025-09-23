Παναθηναϊκός: Δουλειά στην κυκλοφορία πριν την αναχώρηση για Βέρνη

Το πρώτο ματς του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League, θα τους βρει την Πέμπτη (25/9) στη Βέρνη. Εκεί θα αντιμετωπίσουν τη Γιουνγκ Μπόις. Το απόγευμα της Τρίτης το «τριφύλλι» πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση πριν αναχωρήσει για Ελβετία.
Ο Χρήστος Κόντης έριξε το βάρος στην κυκλοφορία της μπάλας. Ασκήσεις πάνω στον συγκεκριμένο τομέα έγιναν μετά την προθέρμανση και πάνω σε αυτές αφιερώθηκε η μεγαλύτερη διάρκεια του προγράμματος. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με δουλειά στα τελειώματα. Ο Πελίστρι έκανε θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα.
Η αποστολή των «πράσινων» θα αναχωρήσει για την Βέρνη το πρωί της Τετάρτης (24/9). Η τελευταία προπόνηση πριν το ματς με τους Ελβετούς, θα διεξαχθεί στο Stadion Wankdorf.
Ο Κόντης δεν ανακοίνωσε αποστολή, όμως δε θα έχει στη διάθεσή του τον Πελίστρι, καθώς και τους Γεντβάι, Μαντσίνι, Πάντοβιτς και Γερεμέγεφ, που δεν έχουν δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα.