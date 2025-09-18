Βασικός υποψήφιος για τον Παναθηναϊκό ο Σεργκέι Ρεμπρόφ

Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ είναι αυτή την στιγμή ο βασικός υποψήφιος για να αναλάβει τον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Το «Τριφύλλι» μπήκε σε διαδικασία αναζήτησης προπονητή μετά την απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια, με τον Χρήστο Κόντη να αναλαμβάνει πάντως ως υπηρεσιακός τεχνικός για τα παιχνίδια που ακολουθούν τις επόμενες ημέρες.

Από εκεί και πέρα, οι άνθρωποι του συλλόγου βρίσκονται σε επαφές με ξένους προπονητές για να καθοδηγήσουν την ομάδα και ο βασικός στόχος του Παναθηναϊκού είναι αυτή την στιγμή ο Σεργκέι Ρεμπρόφ.

Ο 51χρονος τεχνικός έχει αυτή την στιγμή (και μέχρι τον Ιούλιο του 2026) συμβόλαιο με την Εθνική της χώρας του (όντας παράλληλα και αντιπρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας) και οι πρώτες επαφές φαίνεται πως έχουν ήδη γίνει, για να βρεθεί τρόπος να απεμπλακεί από τα καθήκοντά του και να αναλάβει το «Τριφύλλι».

Στην προπονητική του καριέρα έχει περάσει ως πρώτος τεχνικός από Εθνική Ουκρανίας, Ντιναμό Κιέβου, Αλ Αχλί, Φερεντσβάρος και Αλ Αΐν, ενώ στη Ντιναμό και την Εθνική Ουκρανίας έχει διατελέσει και ως βοηθός.

«Λαμπερή» ήταν πάντως η πορεία του ως επιθετικού, αφού αποτελεί έναν από τους «θρύλους» της Ντιναμό Κιέβου, με 163 γκολ και 69 ασίστ σε 360 συμμετοχές. Έχει περάσει και από Τότεναμ (73 συμμετοχές, 16 γκολ, 8 ασίστ), Φενερμπαχτσέ (41 συμμετοχές, 5 γκολ, 7 ασίστ), Σαχτάρ Ντόνετσκ (35 συμμετοχές, 14 γκολ, 2 ασίστ), Ρούμπιν Καζάν (33 συμμετοχές, 5 γκολ, 1 ασίστ), Γουέστ Χαμ (32 συμμετοχές, 2 γκολ, 2 ασίστ) και Ιρπίν (1 συμμετοχή).