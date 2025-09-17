Ρότσα: «Μου έκανε εντύπωση η φυγή Γιοβάνοβιτς, τώρα δεν ξαφνιάστηκα»

Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα τόνισε πως δεν τον ξάφνιασε η απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό, ενώ αναφέρθηκε και στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο παλαίμαχος άσος και άλλοτε προπονητής του «Τριφυλλιού» ρωτήθηκε για την απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια από τον «πράσινο» πάγκο και εξήγησε ότ δεν τον εξέπληξε.

Χαρακτήρισε ωστόσο ως λανθασμένη την απομάκρυνση του Γιοβάνοβιτς από τον Παναθηναϊκό, ενώ τόνισε ότι δεν γίνεται ο σύλλογος να μην έχει πάρει ένα Πρωτάθλημα όλα τα χρόνια του Αλαφούζου.

Απόσπασμα από τα όσα ανέφερε στον «Metropolis 95.5»:

Για το αν τον ξάφνιασε η απομάκρυνση του Βιτόρια από τον πάγκο της ομάδας: «Όχι. Μου έκανε εντύπωση η φυγή του Γιοβάνοβιτς και τώρα πια δεν ξαφνιάστηκα. Μετά το παιχνίδι με την Κηφισιά γράφτηκε ότι «τρίζει» η καρέκλα του. Δεν πίστευα ότι θα τον διώξουν από τη δεύτερη αγωνιστική. Συνέβη όμως. Ήταν λάθος η φυγή του Γιοβάνοβιτς και φάνηκε μετά. Πόσοι προπονητές ήρθαν μετά; Χρειάζεται μεγάλη προσοχή πλέον. Δεν γίνεται μέσα σε 12 χρόνια να μην έχει πάρει τίτλο. Πόσα χρόνια είναι ο Αλαφούζος;».