Παναθηναϊκός: Η δύσκολη περίπτωση του περιζήτητου Χάζενχουτλ!  

Ο Παναθηναϊκός μετά την απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια βρίσκεται στη διαδικασία ανεύρεσης νέου τεχνικού. Μια περίπτωση από το «πάνω ράφι» είναι αυτή του Αυστριακού, ΡάλΦ Χάζενχουτλ, ο οποίος ωστόσο φαίνεται να απασχολεί ουκ ολίγες ομάδες!

Οι «πράσινοι» εξετάζουν προσεκτικά κάθε σοβαρή περίπτωση προκύπτει από προπονητές, οι οποίοι έχουν εμπειρία σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα πρώτης γραμμής δίχως να ανοίγουν τα χαρτιά τους.



Πρόκειται ασφαλώς για μια διαδικασία, όπου δεν συγχωρείται η λάθος επιλογή, αφού ο διάδοχος του Ρουί Βιτόρια θα πρέπει να ταιριάξει στη φιλοσοφία και το αγωνιστικό προφίλ του «Τριφυλλιού».



Ήδη από την γερμανική αγορά έχουν ακουστεί τα ονόματα των Μάρκο Ρόζε και Ρότζερ Σμιντ, ωστόσο στην αγορά των ελεύθερων προπονητών από τον περασμένο Μάιο υπάρχει και το όνομα του Ραλφ Χάζενχουτλ, μια περίπτωση η οποία ασφαλώς δεν περνά απαρατήρητη.



Ο 58χρονος τεχνικός έχει προταθεί στον Παναθηναϊκό αν και μόνο εύκολο δεν είναι να πεισθεί για να εργαστεί στην παρούσα φάση στο ελληνικό πρωτάθλημα.



.Ο Αυστριακός προπονητής από το 2016 έχει ανεβάσει κατακόρυφα τις μετοχές του αρχικά με την Λειψία όπου παρέμεινε για δύο σεζόν και στη συνέχεια στην Premier League με την Σαουθάμπτον, όπου θήτευσε για σχεδόν τέσσερα χρόνια (2018-2022). Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Βόλφσμπουργκ, από την οποία αποχώρησε τον περασμένο Μάιο.



Ο Χάζενχουτλ ήδη απασχολεί την πολωνική Πόγκον, την Γκλάντμπαχ, ομάδες της Premier League, αλλά ακόμη και η Εθνική Αυστρίας με την ομοσπονδία της χώρας να τον προαλείφει ως τον διάδοχο του Ραλφ Ράνγκνικ. Ο ίδιος εμφανίζεται ανοικτός σε ένα νέο πρότζεκτ και δηλώνει έτοιμος να επιστρέψει άμεσα στους πάγκους.