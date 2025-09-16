MENU
Ο Μαρτινέλι «παγώνει» το Σαν Μαμές με ωραίο τελείωμα! (vid)

O Γκάμπριελ Μαρτινέλι με ωραία ενέργεια άνοιξε το σκορ για την Άρσεναλ κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο στο Σαν Μαμές για την πρεμιέρα του Champions League.

Δείτε το γκολ της Άρσεναλ:

