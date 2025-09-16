Πανιώνιος: Κάτοικος Νέας Σμύρνης ο Κρητικός

Παίκτης του Πανιωνίου για έναν χρόνο είναι και επίσημα ο έμπειρος μεσοεπιθετικός Τάσος Κρητικός.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την απόκτηση του Τάσου Κρητικού, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με την ομάδα μας, με ισχύ έως τον Ιούνιο 2026.

Ο Τάσος, γεννημένος τον Ιανουάριο του 1995, αγωνίζεται κυρίως ως δεξί εξτρέμ, με δυνατότητα να καλύψει και ρόλους ως επιτελικός μέσος ή αριστερό εξτρέμ. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην ΑΕΛ, με την οποία πανηγύρισε την άνοδο στη Super League 1, αποτελώντας σημαντικό γρανάζι αυτής της επιτυχίας.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από τις ακαδημίες της ΑΕΛ, ενώ έχει στο ενεργητικό του σημαντική εμπειρία στις εθνικές κατηγορίες, έχοντας αγωνιστεί σε ΠΑΣ Γιάννινα, Αναγέννηση Καρδίτσας, Πανσερραϊκό, Δόξα Δράμας, Ξάνθη, Απόλλωνα Σμύρνης και Νίκη Βόλου.

Τάσο, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Πανιωνίου και σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα του Ιστορικού!