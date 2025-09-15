Θύρα 13 κατά Παπαδημητρίου: «Είσαι ανεπιθύμητος!» (pic)

Οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού εξέφρασαν ευθέως την δυσαρέσκειά τους από την παρουσία του Γιάννη Παπαδημητρίου στον σύλλογο.

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια από τον πάγκο του, όμως ο κόσμος φαίνεται ότι δεν θεωρεί υπεύθυνο για την κατάσταση στην ομάδα μόνο τον Πορτογάλο τεχνικό.

Οι οργανωμένοι οπαδοί του «Τριφυλλιού» εξέφρασαν ανοιχτά και ευθέως την αντιπάθειά τους προς τον τεχνικό διευθυντή, Γιάννη Παπαδημητρίου, χαρακτηρίζοντάς τον ανεπιθύμητο και... προτρέποντάς τον να συνεχίσει στον Λεβαδειακό.

Η σχετική ανάρτηση:

«Παπαδημήτριου ανίκανε και στημένε παραιτήσου. Τράβα στην Λιβαδειά. Είσαι ανεπιθύμητος!!».