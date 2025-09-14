Βιτόρια: «Πρέπει να σκεφτούμε τι θέλουμε από τη ζωή μας - Αναλαμβάνω την ευθύνη»

Ο Ρουί Βιτόρια ήταν απόλυτα απογοητευμένος μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Κηφισιά, αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου την ευθύνη για την εικόνα της ομάδας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ρουί Βιτόρια:

«Ήμασταν παρα πολυ παθητικοι, κάναμε πολλά λάθη, δεν θέλω να βλέπω αυτή την ομάδα και κανένας δεν θέλει να την βλέπει να αγωνιζεται έτσι.. Πρέπει να σκεφτούμε τι θέλουμε από τη ζωή μας. Προπονητές και ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι και πρέπει να αποφασίσουμε τι θελουμε. Η ομάδα δεν εμφάνισε καθόλου το πρόσωπο που είχε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Όλοι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Εγώ πάνω από όλους, είμαι ο κύριος υπεύθυνος. Το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο. Στην διακοπή κάναμε πολύ καλές προπονήσεις και σήμερα περιμέναμε κάτι τελείως διαφορετικό. Δύσκολο να κερδίσεις κάτι με την εικόνα μας απόψε. Δείξαμε διαφορετικό πρόσωπο στην Ευρώπη. Πρέπει να μάθουμε να κερδίζουμε τα παιχνίδια με πιο ελεγχόμενο τρόπο και να μην φτάνουμε ξανά στο σημείο μηδέν. Πρέπει να βρούμε τη λύση, το πρωτάθλημα συνεχίζεται και πρέπει να πάρουμε πίσω τους βαθμούς που χάσαμε.»