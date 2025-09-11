MENU
Παρελθόν από την ΑΕΛ ο Κρητικός

Ο Τάσος Κρητικός αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την ΑΕΛ, με τον Λαρισαίο ποδοσφαιριστή να μένει ελεύθερος και να ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Λαρισαίο ποδοσφαιριστή Τάσο Κρητικό.

Η παρουσία του συνέβαλε ουσιαστικά στην πετυχημένη πορεία της ομάδας προς την επιστροφή στη Super League και η συνεισφορά του θα παραμείνει κομμάτι αυτής της κοινής προσπάθειας.

Η οικογένεια της ΑΕΛ Novibet τον ευχαριστεί για την επαγγελματική του στάση και την αγωνιστική του προσφορά και του εύχεται καλή συνέχεια με υγεία και επιτυχίες στη συνέχεια της καριέρας του.

