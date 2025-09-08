Κακή προσέγγιση και σκληρό μάθημα για την Εθνική Ελλάδος από την πολύπειρη Δανία. Το 0-3 φέρνει σε θέση κυνηγού την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που ψάχνει ανατροπή και διπλά στο επόμενο παράθυρο με Σκωτία, Δανία.

Εφιάλτης για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που γνώρισε μία βαριά και πολύ σκληρή ήττα στο πιο κρίσιμο -μέχρι το επόμενο- παιχνίδι του ομίλου. Στη σαφώς χειρότερη εμφάνισή του επί ημερών Ιβάν Γιοβάνοβιτς... Ο θρίαμβος της πρεμιέρας δεν είχε συνέχεια για την Ελλάδα, η οποία περίμενε θεωρητικά με άγριες διαθέσεις τους πολύ ποιοτικούς Δανούς, έπειτα την πεντάρα επί της Λευκορωσίας, με στόχο το τρίποντο που θα την έφερνε με το καλημέρα αγκαλιά με την πρωτιά και την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ. Στη δική της πρεμιέρα εξάλλου η Δανία είχε γκελάρει στην έδρα της με τη Σκωτία, αλλά αυτό ακριβώς ήταν που την έκανε να εμφανιστεί με μία απαράμιλλη σοβαρότητα και συγκέντρωση στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, που ήταν sold out, με τους Έλληνας φιλάθλους να δημιουργούν μία πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Η οποία ωστόσο... πάγωσε από τα γκολ των Δανών, που ήταν εμφανώς ανώτεροι και πήραν δίκαια μία μεγάλη νίκη που τους καθιστά πια αφενικό στον όμιλο, με την Ελλάδα πλέον να... τρέχει, αφού έμεινε στην 3η θέση, έχοντας ένα βουνό να ανέβει. Τα δύο κολλητά εκτός έδρας ματς του Οκτωβρίου σε Γλασκώβη και Κοπεγχάγη θα είναι οι απόλυτοι "τελικοί" για το όνειρο του Μουντιάλ.

Ενδεκάδα... 24 ετών

Με ένα άκρως νεανικό σχήμα για ακόμα μία φορά παρέταξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς την Εθνική ομάδα, έχοντας μόλις μία αλλαγή από την ενδεκάδα που σμπαράλιασε τη Λευκορωσία (5-1) λίγες ημέρες νωρίτερα. Συγκεκριμένα ο Τάσος Μπακασέτας έμεινε στον πάγκο για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι μετά από έξι χρόνια, με τον Κωνσταντέλια να επανέρχεται στο αρχικό σχήμα. Κάπως έτσι οι 11 που ξεκίνησαν για τη Γαλανόλευκη είχαν μόλις έναν 30άρη, τον Δημήτρη Κουρμπέλη και μ.ο. ηλικίας μόλις που οριακά άγγιζε τα 24 έτη (23,9)!

Από την πλευρά των Δανών ο Ρίμερ είχε μία μίνι έκπληξη στην κορυφή της επίθεσης, καθώς άφησε στον πάγκο τόσο τον Ντόλμπεργκ όσο και τον Χόιλουντ, για να αφήσει μόνο του στην κορυφή τον Μπίρεθ, σε σχηματισμό 4-3-3, με τους Ντάμσγκααρντ και Σκοβ Όλσεν να τον πλαισιώνουν.

Πίεση ψηλά, αλλά δίχως αντίκρισμα

Η Εθνική ξεκίνησε με το γνώριμο πρέσινγκ στο επιθετικό τρίτο της, ψάχνοντας το λάθος της δανέζικης άμυνας, το οποίο όμως δεν βρήκε. Τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού ήταν αρκετά αναγνωριστικά και το μοναδικό αξιοσημείωτο γεγονός ήταν ότι μπήκε δύο φορές το ιατρικό επιτελείο της Ελλάδας στον αγωνιστικό χώρο για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες αρχικά στον Ζαφείρη κι έπειτα στον Τζολάκη -μετά από σύγκρουση με τον Κουλιεράκη- πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο.

Καθώς περνούσε πάντως ο χρόνος φαινόταν πως οι διεθνείς δεν πατούσαν καλά στο χορτάρι, παρά τη διάθεση που έβγαζαν οι Τζόλης, Καρέτσας, Κωνσταντέλιας και Παυλίδης να πιέσουν και να βρουν τους κενούς χώρους στην άμυνα των φιλοξενούμενων. Στο 14’ ένα λάθος γύρισμα του Καρέτσα έφερε την πρώτη επικίνδυνη στιγμή στα ελληνικά καρέ, με τον Βαγιαννίδη όμως να επεμβαίνει σωτήρια πριν εκμεταλλευτεί την κατάσταση ο Ντάμσγκααρντ. Στιγμές αργότερα είχαμε την πρώτη τελική του ματς που ήταν για την Ελλάδα με τον Τζόλη να πηγαίνει στην αγαπημένη του κίνηση παίρνοντας τον αριστερό διάδρομο, αλλά το σουτ που επιχείρησε ήταν αρκετά άστοχο.



Τα λεπτά κυλούσαν και οι Δανοί αύξαναν την πίεσή τους, παίρνοντας μέτρα στο γήπεδο, με αποτέλεσμα να αναγκάζουν σε αρκετά λάθη τη μεσαία γραμμή της Εθνικής. Στην πρώτη μεγάλη φάση του αγώνα, στο 30ο λεπτό, ο Φρόχολντ μπήκε κατά μέτωπο μέσα στην περιοχή, πέρασε τον Κουλιεράκη αλλά πλάσαρε άουτ. Κι αφού έριξε την… προειδοποιητική βολή, δύο λεπτά μετά η Δανία βρήκε τελικά το γκολ με τον Ντάμσγκααρντ που εκμεταλλεύτηκε τις αχρείαστες ντρίμπλες του Κουρμπέλη έξω από την περιοχή, κλέβοντάς του την μπάλα και πιάνοντας ένα εξαιρετικό σουτ στη γωνία του Τζολάκη.

Οι Δανοί μπορούσαν να πετύχουν κι άλλο τέρμα στο πρώτο ημίχρονο, καθώς στο 42' βρήκαν το κενό στο δεξί άκρο της άμυνας, με τον Ντάμσγκααρντ να σουτάρει, αλλά ο Τζολάκης έπεσε στη γωνία του και μπλόκαρε, ενώ ο Έλληνας πορτιέρο έκανε μία δύσκολη απόκρουση στο 45’ με τα πόδια, σε απευθείας εκτέλεση φάουλ του Χόιμπιεργκ, με την μπάλα να κοντράρει στον Μαυροπάνο.

Δύο αλλαγές με το καλημέρα

Έμοιαζε δεδομένο ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα προχωρούσε σε διορθωτικές κινήσεις με την έναρξη του δευτέρου μέρους, όπως κι έγινε. Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας πέρασαν εκτός αγωνιστικού χώρου, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να ρίχνει στη μάχη δύο πιο έμπειρα παιδιά, τον αρχηγό Τάσο Μπακασέτα και τον Γιώργο Μασούρα.

Η Εθνική μπήκε ξανά με ορμή και θέλησε να βάλει πίεση στην άμυνα της Δανίας από τα πρώτα λεπτά, δίχως ωστόσο να μπορέσει να βρει κάποια αξιοσημείωτη τελική προσπάθεια. Τα λεπτά κυλούσαν και η πίεση των διεθνών έμοιαζε να ξεθυμαίνει, με τους Δανούς να δείχνουν ανθεκτικοί και να μην προβληματίζονται ιδιαίτερα. Απόλυτα μυαλωμένο παιχνίδι από την αντίπαλο της ελληνικής ομάδας, σχεδόν αλάνθαστο, με υπομονή στο παιχνίδι της μέχρι να βρει την ευκαιρία της και να πληγώσει ξανά την Γαλανόλευκη.

Και το έκανε στο 63’, καθώς ο Κρίστενσεν μπαίνοντας από αριστερά βρήκε έναν… αεροδιάδρομο έξω από την περιοχή της Εθνικής, ο Μασούρας άργησε χαρακτηριστικά να πάει επάνω του και ο στόπερ της Μπαρτσελόνα έπιασε ένα πολύ όμορφο σουτ στην απέναντι γωνία κι έγραψε το 0-2 που «πάγωσε» ακόμα περισσότερο το φαληρικό γήπεδο.

Η πρώτη κίνηση του Γιοβάνοβιτς ήταν να αποσύρει τον Κουρμπέλη που δεν βρέθηκε σε καλή μέρα, για να ρίξει στο παιχνίδι τον Σιώπη. Στο 67' η Ελλάδα δημιούργησε την πρώτη σημαντική στιγμή της στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Παυλίδη να πιάνει ένα καλό σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το δοκάρι. Ήταν εμφανές ωστόσο πως η Εθνική χρειαζόταν κάτι περισσότερο, ή διαφορετικό, στην επίθεσή της, με τον Σέρβο τεχνικό να βάζει και τον Φώτη Ιωαννίδη αντί του Ζαφείρη που κι εκείνος έμεινε μακριά από τον καλό εαυτό του.

Κάποιες επελάσεις του Τσιμίκα και του Τζόλη από αριστερά δεν είχαν αποτέλεσμα, αφού οι αμυντικοί της Δανίας έβρισκαν συνεχώς τον τρόπο να εξουδετερώνουν κάθε υποψία απειλής. Ποτέ ξανά η Εθνική επί ημερών Γιοβάνοβιτς δεν ήταν τόσο ανήμπορη να δημιουργήσει ευκαιρίες, έχοντας βέβαια απέναντί της κι ένα τρομερά ποιοτικό σύνολο.

Κι αφού δεν μπορούσε η ίδια να κάνει "παιχνίδι" στην αντίπαλη περιοχή, εκτέθηκε ακόμα μία φορά αμυντικά από τους ταχύτατους παίκτες που διέθεσε η αντίπαλός της στην επίθεση. Οι Δανοί έφυγαν στην κόντρα με τον Ντόργου, αυτός πέρασε τον Τζολάκη που βγήκε πολύ έξω από την εστία του, σούταρε και ο Κουλιεράκης που βρέθηκε στο κυνήγι της μπάλας την είδε να σταματάει στο δοκάρι, με τον Χόιλουντ που είχε περάσει αλλαγή να παίρνει το ριμπάουντ και να κάνει πολύ εύκολα το 3-0 σε κενή εστία στο 81'. Game over....

Τα πάντα πια είχαν τελειώσει και τα εναπομείναντα λεπτά ήταν απολύτως διαδικαστικά. Η Δανία έχοντας πάρει μάλιστα ψυχολογία, δεν θέλησε να βγάλει το πόδι από το γκάζι και απείλησε δις για ένα τέταρτο γκολ, αλλά ο Τζολάκης ήταν στη θέση του και αποσώβησε μία ακόμα μεγαλύτερη συντριβή για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης (64’ Σιώπης), Ζαφείρης (75’ Ιωαννίδης), Καρέτσας (46’ Μασούρας), Κωνσταντέλιας (46’ Μπακασέτας), Τζόλης (83’ Πέλκας), Παυλίδης

ΔΑΝΙΑ (Μπράιαν Ρίμερ): Σμάιχελ, Μέλε (91' Γκρόνμπεκ), Α.Κρίστενσεν, Άντερσεν, Ρ.Κρίστενσεν, Φρόχολντ (82' Μπρουν Λάρσεν), Χιούλμαντ, Χόιμπεργκ, Ντάμσγκααρντ (82' Ο'Ρίλι), Μπίρεθ (63' Χόιλουντ), Όλσεν (63' Ντόργκου)