«Ασπρόμαυρη» επιστροφή - Στη Σουρωτή ο Στέφανος Τζίμας

Επιστροφή από το πρόσφατο... παρελθόν στο αθλητικό κέντρο του ΠΑΟΚ στη Σουρωτή, με τον Στέφανο Τζίμα να εκμεταλλεύεται τη διακοπή των Εθνικών ομάδων και να γυρίζει στη Θεσσαλονίκη

Ο 19χρονος φορ πρωταγωνίστησε τις τελευταίες μέρες με τη φανέλα της Μπράιτον, σκοράροντας δύο φορές απέναντι στην Όξφορντ, σε ένα «ονειρικό» ντεμπούτο με την ανδρική ομάδα των «Γλάρων».

Εκμεταλλευόμενος τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες, ο Τζίμας επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του ΠΑΟΚ στη Σουρωτή, συνεχίζοντας τη «δουλειά».

Μάλιστα, την ίδια ώρα έκανε την προπόνησή της, η δεύτερη ομάδα του Δικεφάλου, με τον 19χρονο φορ να συναντάει παλιούς γνώριμους τόσο από το τεχνικό επιτελείο όσο και παλιούς τους συμπαίκτες στις «ασπρόμαυρες» ακαδημίες.

