Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ βλέπει θετικά την πρόταση 5 μελών του ΑΣ για τη Νέα Τούμπα

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ βλέπει θετικά την πρόταση των πέντε μελών του ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ για κοινή σύνταξη του μνημονίου για τη Νέα Τούμπα - Το... μπαλάκι στον Ερασιτέχνη.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ φαίνεται να αντιμετωπίζει με θετική διάθεση την πρόταση που κατέθεσαν πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣ ΠΑΟΚ σχετικά με το ζήτημα της Νέας Τούμπας.

Τα συγκεκριμένα μέλη διαφοροποιήθηκαν από τη γενικότερη στάση του Ερασιτέχνη και εισηγήθηκαν μια προσέγγιση συνεργασίας, προτείνοντας τη δημιουργία ενός μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Στόχος, όπως υπογραμμίζουν, είναι να διασφαλιστεί το κοινό όφελος και να αποφευχθούν μελλοντικές τριβές ή καθυστερήσεις στο μεγάλο αυτό έργο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από το περιβάλλον της ΠΑΕ, υπάρχει θετική ανταπόκριση προς την κατεύθυνση αυτή.

Συγκεκριμένα, στην Τούμπα αντιμετωπίζουν με ενδιαφέρον την ιδέα να συσταθεί μια ειδική επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχουν τόσο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτέχνη όσο και εκπρόσωποι της ΠΑΕ.

Μέσα από αυτήν τη δομή θα μπορέσουν οι δύο πλευρές να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να εξετάσουν όλες τις παραμέτρους και να καταλήξουν σε ένα σαφές και αμοιβαία αποδεκτό πλαίσιο συνεργασίας.

Όπως τονίζουν άνθρωποι της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, αν πράγματι υπάρχει ειλικρινής πρόθεση για την υλοποίηση του έργου της Νέας Τούμπας, τότε δεν πρέπει να χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος.

Το εγχείρημα είναι τεράστιας σημασίας τόσο για τον σύλλογο όσο και για την ευρύτερη κοινωνία της Θεσσαλονίκης, και απαιτεί σύμπνοια, σοβαρότητα και πρακτικές λύσεις.

Για τον λόγο αυτόν, εκτιμάται πως η πρόταση των πέντε μελών μπορεί να αποτελέσει μια βάση διαλόγου που θα ανοίξει τον δρόμο για γόνιμη συνεργασία, ώστε να προχωρήσει επιτέλους το όραμα της Νέας Τούμπας.