Η Τότεναμ κοντά στην απόκτηση του Κόλο Μουανί από την Παρί

Η Τότεναμ βρίσκεται μια ανάσα από την ολοκλήρωση της σημαντικής μεταγραφής του Ραντάλ Κόλο Μουανί από την Παρί Σεν Ζερμέν. Οι «Πετεινοί» θέλουν να εντάξουν τον Γάλλο επιθετικό με τη μορφή δανεισμού, συνοδευόμενου από υποχρεωτική οψιόν αγοράς

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, οι Λονδρέζοι έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό τις συζητήσεις με τον ποδοσφαιριστή και είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για τους προσωπικούς του όρους. Παράλληλα, οι διαπραγματεύσεις με την Παρί Ζερμέν βρίσκονται σε καλό δρόμο, απομένοντας μόνο να καθοριστεί η τελική φόρμουλα του deal.

Όπως αναφέρει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Τότεναμ πιέζει τους περσινούς νικητές του Champions League να συμπεριλάβουν ρήτρα υποχρεωτικής αγοράς στη συμφωνία για τον 26χρονο φορ.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Μουανί αγωνίστηκε ως δανεικός στη Γιουβέντους, όπου σημείωσε οκτώ τέρματα στη Serie A, φτάνοντας συνολικά τα 12 γκολ και τις 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το καλοκαίρι του 2023 είχε αφήσει την Άιντραχτ Φρανκφούρτης για χάρη της Παρί, σε μια μεταγραφή ύψους 95 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, δεν κατάφερε να βρει σταθερή θέση στα πλάνα του Λουίς Ενρίκε.